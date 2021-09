SKANDALOZNA SNIMKA / Hrvatske carinice tražile mito na granici: 'Idite na bankomat, što ćemo mi s krunama'; Carinska uprava: 'Ovo je degutantno...'

Putnik im je ponudio švedske krune, no one kažu da ne znaju što bi s tim novcem i daju mu upute kako može doći do najbližeg bankomata