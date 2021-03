INTENDANTICA HNK: ‘Inače bih voljela vidjeti mlade ispred HNK, ali trenutno nije vrijeme za okupljanje’

‘S jedne strane mi je bilo drago da se mladi okupljaju ispred kazališta, i to različite skupine, bila sam na neki način i ponosna. No nakon nekog vremena količina ljudi, posebno u ovim situacijama, me zabrinuo’

Dubravka Vrgoč, intendantica zagrebačkog HNK, gostujući u Novom danu N1 televizije govorila je o Međunarodnom danu žena te ravnopravnosti, ali i uvjetima rada umjetnika u vrijeme pandemije. “S jedne strane smo jako ponosne, o ravnopravnosti se govori više nego prije, no nisam uvjerena da smo ravnopravne u društvu. Demokracija je dovela do toga da se uvjeravamo da smo ravnopravne, ali u ostatku svijeta je vidljivo da žene nemaju ista primanja, iste mogućnosti kao muškarci, čini mi se da ni kod nas nismo skroz ravnopravne”, istaknula je Vrgoč.

Također, Vrgoč je rekla da je nejednakost osjetila i sama kroz cijeli osobni rad. “Započela sam kao novinar i taj posao je bio rezerviran većinom za muškarce. Što se tiče ovog posla, mnoge stvari mi se možda ne bi dogodile da sam muškarac, kao i to da sam se u nekim stvarima morala dvostruko dokazivati”, rekla je i dodala da se nada da će se ta razlika smanjiti, ali da je ipak moramo biti svjesni.

HNK u vrijeme pandemije

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zatvorilo je svoja vrata prije godinu dana, kao i brojna kazališta u svijetu. Svejedno, Vrgoč ističe da su sretni jer su uspjeli zadržati primanja i neka programska sredstva.

“12. ožujka će biti godina dana da smo zatvorili kazalište. Od Stare Grčke kazalište se nikad nije zatvorilo, ni zbog ratova ni zbog pandemija, ali prošle godine u ožujku su se sva svjetska kazališta zatvorila. Nakon toga su se rijetka i otvorila, cijela umjetnost, film, glazba, muzeji, najfragilniji su u ovoj koroni. Umjetnost pomaže ljudima u teškim vremenima. Za vrijeme lockdowna smo pjevali po kvartovima, izvodili smo predstave u kazalištu kao i sad pod epidemiološkim mjerama s manjim brojem gledatelja. Teško je jer se ne zna ni kako ni što će biti za tjedan dana. Pomiču se dani otvaranja. Još smo u sretnoj situaciji, što se tiče primanja i infrastrukture ništa nam se nije dogodilo. Zadržali smo primanja i neke programske novce, ali situacija je zabrinjavajuća”, poručila je.

Dodala je da zbor još uvijek ne nastupa te da se ne izvode ni baletne predstave. Ljetne večeri HNK planiraju se u svibnju kada će se na pozornici ispred kazališta besplatno izvoditi program.

Vrgoč je istaknula da je kazalište imalo terapeutsku ulogu kroz povijest, zbog čega su se uključili u pomoć područjima stradalima potresom. “Imali smo akciju. U siječnju smo imali predstavu, u mjesec dana smo skupili sredstava za obnovu Pučkog učilišta. Mislili smo da treba nastaviti s tom akcijom i pokrenuli smo projekt sa Sanjinom Španovićem “Kazalište sa srcem”. To postoj na zapadu, da idete u kazalište sa zvijezdom. 25. ožujka će gledatelji povesti poznatu osobu u kazalište nakon licitiranja. Pozivamo gledatelje da doniraju na stranici HNK za pomoć Plućnoj bolnici u Petrinji. Namjera nam je skupiti za bronhoskop, možda i EKG. Oni rade u nemogućom uvjetima”, istaknula je.

Okupljanja mladih ispred HNK

Komentirajući okupljanja ispred HNK, Vrgoč je rekla da je imala dvostruke osjećaje. “S jedne strane mi je bilo drago da se mladi okupljaju ispred kazališta, i to različite skupine, bila sam na neki način i ponosna. No nakon nekog vremena količina ljudi, posebno u ovim situacijama, me zabrinuo. Nije bila lijepa ni ogromna količina smeća koje se ostavljalo. U nekom normalnom vremenu voljela bih vidjeti toliko mladih ispred HNK, ali trenutno nije vrijeme za okupljanje. Treba samo malo strpljenja i situacija će biti bolja”, poručila je.

Osvrnula se i na komemoraciju zagrebačkog gradonačelnika, rekavši da se izbor mjesta činio logičnim obzirom na to da su Ministarstvo kulture i Grad Zagreb osnivači kazališta.

