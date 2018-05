INTELEKTUALAC IZNIO PRAVU ISTINU O HRVATSKIM I SRPSKIM POLITIČARIMA: ‘Koliko god tvrdili drugačije, oni su kao rođena braća’

‘Oni su kao braća rođena. Kada pogledate izjave i jedne i druge strane, ma koliko oni tvrdili da se ne ponašaju jednako, da je jedna strana kao konstruktivna, a druga nije – oni zapravo zidaju krizu za stupanj više.’

Oštre izjave između Hrvatske i Srbije se nastavljaju. Podsjetimo, Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova osudilo je izjavu srbijanskog ministra Aleksandra Vulina kako o njegovu dolasku u Hrvatsku “može odlučiti vrhovni komandant Vojske Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, a nikako o tome ne mogu odlučiti hrvatski ministri” te ga proglasilo “persnom non grata”.

Ta Vulinova izjava ocijenjena je kao “neprimjeren i neprihvatljiv pokušaj negiranja suvereniteta Republike Hrvatske”. Zatim je na to reagirala srpska vlada, koja je zauzvrat hrvatskog ministra obrane Damira Krstičevića proglasila nepoželjnom osobom.

Hoće li hrvatska vlada sada odgovoriti i na to i poduzeti još neke mjere protiv Srbije, još se ne zna. Premijer Plenković je rekao da o tome još uvijek nije razgovarao s predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović.

Ipak, svađa između Zagreba i Beograda je nastavljena. Nakon današnje ceremonije u Okučanima je u izjavi novinarima odgovorio na Dačićeve navode da ‘će Hrvatska dobiti diplomatski rat ako ga želi’.

‘To nije retorika koju treba koristiti. Korištenje riječi rat, bilo da je diplomatski ili drugi, nije dobar. Nitko iz Hrvatske nije davao izjave kao što je davao Vulin, nitko iz Sabora nije oskrnavio srpsku zastavu, to bi bilo nemoguće. Varijanta da smo jednaki ne stoji. Nismo u ovoj priči isti, nismo bili ni 90-ih, a nećemo biti ni u budućnosti’, rekao je Plenković.

Dačić je pak poručio Beograda kako on nije govorio o ratu, već o diplomatskom ratu. ‘Točno je da nismo jednaki, mi nismo bili na strani Hitlera, nismo vršili Holokaust nad Židovima i Hrvatima, nismo tjerali Hrvate da nose obilježja kao što su Srbi i Židovi morali nositi za vrijeme Drugog svjetskog rata, Židovi žute, a Srbi plave trake’, rekao je Dačić.

Plenković: ‘Nitko se ne može sjetiti korištenja odnosa sa Srbijom u političkim prepucavanjima’

“Kada smo mi koristili odnose sa Srbijom kao nekakav argument u političkim prepucavanjima? Probajte se sjetiti, mislim da se toga ne može sjetiti nitko”, odgvorio je Plenković Dačiću. Dačić je pak rekao da misli da je to što Hrvatska sada radi čista glupost te da je bolje da se dvije zemlje bave razvojem odnosa, umjesto da vode diplomatski rat.

‘I Plenković sve to zna, ali misli da mu to donosi političke poene. I to je žalosno’, rekao je Dačić.

Popov: ‘Jednako neodgovorno se ponašaju, oni su kao braća rođena’

Cijelu je situaciju komentirao Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam u Novom Sadu.

‘Žalosno je što nam se državni dužnosnici jednako neodgovorno ponašaju i što zapravo i srpski i hrvatski političari zaoštravanje odnosa zloupotrebljavaju u političke svrhe’, rekao je Popov i dodao da nije točno da nisu isti.

‘Oni su kao braća rođena. Kada pogledate izjave i jedne i druge strane, ma koliko oni tvrdili da se ne ponašaju jednako, da je jedna strana kao konstruktivna, a druga nije – oni zapravo zidaju krizu za stupanj više’, rekao je Popov i dodao da je nevjerojatno da se ovakve krize u odnosima uvijek dogode nakon nečega što se najavljuje kao ‘povijesni susret’ koji bi trebao utrti put dobrim odnosima, piše N1.