TRI INSPEKCIJE ZAJEDNO IDU U KONTROLU HRANE KOJU KUPUJEMO: Evo koji proizvodi su im prvi na meti

Veterinarska, sanitarna i poljoprivredna inspekcija zajedno u akciji provjeravaju sigurnosti hrane te su složni da je kvaliteta hrane u Hrvatskoj na visokom nivou

Veterinarska, sanitarna i poljoprivredna inspekcija uoči uskrsnih blagdana zajedno u akciji provjeravaju sigurnost i zdravstvenu ispravnost hrane. Inspektori su složni u tome da je kvaliteta hrane u Hrvatskoj na visokom nivou.

UPRAVO SMO DOBILI POTVRDU EUROPSKE KOMISIJE: ‘Hrana u Hrvatskoj ima lošiji okus nego u Njemačkoj’

Proizvođači pozdravljaju inspekcije

Inspekcije nisu najavljene, stoga u preduskrsno vrijeme proizvođači moraju voditi računa o kvaliteti svojih proizvoda s obzirom da je pojačan nadzor. “Nema straha. Kod nas su inspekcije učestale i dapače pozdravljamo da tih nadzora bude što više na tržištu. Da se tržište regulira i da nema nekakve nelojalne konkurencije”, rekao je za RTL proizvođač mesa i mesnih prerađevina Mario Ravlić.

Zaštita potrošača glavni je cilj inspekcije. “Kad potrošač nešto kupuje onda uvijek mora imati svoje pravo koje može ostvariti a to je pravo pravo na informaciju. Dakle osnovno je kada uzmete proizvod je to da možete pogledati deklaraciju na proizvodu, vidjeti koji je rok do kojeg taj proizvod traje”, rekao je glavni državni inspektor Andrija Mikulić.

OVE GODINE GRAĐANI ĆE PROVESTI USKRS U NEŠTO OPUŠTENIJEM IZDANJU: Evo koliko će Hrvati potrošiti

Kazne za nepridržavanje propisanih pravila su različite

Trgovačke centre pomno će motriti tri inspektorice, a artikl koji će se posebno pregledavati je boja za farbanje jaja zbog kemijskih aditiva. No, osim toga, gledat će se i ostatak namirnica koje bi se mogle naći za uskršnjim stolom. “Gledam janjetinu. Zemlju podrijetla. U ovom slučaju se radi o Makedoniji”, rekla je veterinarska inspektorica Željka Šapina.

“Označavanje na pakovini i na samim jajima. Na samim jajima mora biti oznaka proizvođačkog koda. I taj proizvođački kod mora biti obrazložen s unutarnje strane kutije”, rekla je poljoprivredna inspektorica Anica Lešković.

Kazne za nepridržavanje propisanih pravila su različite, ali one nisu male. Inspektori su za RTL rekli kako rijetko nailaze na kršenja jer je hrana u hrvatskih trgovinama zdrava. No, ponekad se kupi i pokvarena roba. “Jesam i ne bi vjerovali ili ne na kruhu. Bila je neka pljeva… paučina”, rekao je Mato iz Osijeka. Osim cijene, građani gledaju i ostale natpise na robi. “Deklaraciju gledam, da je hrvatsko i da je kvalitetno”, rekla je Jasna iz Osijeka.

PANDEMIJA MIJENJA TRENDOVE U PODRUČJU HRANE: Smanjio se uvoz prehrambenih proizvoda