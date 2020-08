INSPEKCIJA UPALA U DJEČJU BOLNICU SREBRNJAK: Nisu naručivali djecu na preglede, zatvorili su dio ambulanti, a tek liste čekanja…

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje poslao je inspekciju u Dječju bolnicu Srebrnjak da utvrdi zašto bolnica do prije nekoliko dana nije primala pacijente, zašto je smanjen broj ambulanti i apartmana za roditelje, kako je Ivo Dujmić Čule odabran za ravnatelja i zašto su produljene liste čekanja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u četvrtak je obavio izvanrednu inspekciju Dječje bolnice Srebrnjak u Zagrebu, temeljem anonimne prijave koju su zaprimili tijekom srpnja, iz više izvora doznaje 24sata. Iz bolnice je uzeta opsežna dokumentacija koja bilježi rad u proteklih godinu dana. HZMO bi trebao provjeriti i navode po kojima je bolnica do prije nekoliko dana bila zatvorena za primarnu zdravstvenu zaštitu, što znači da liječnici pedijatrijskih ambulanti nisu mogli naručivati djecu na preglede. Također, tvrdi se i da se drastično smanjio broj apartmana za roditelje te ambulanti, zbog čega su liste čekanja produljene. Također, navodi se da su liječnici i stručnjaci odlazili, a umjesto njih se zapošljavalo administrativno osoblje. Provjerava se i imenovanje cijele uprave bolnice na čelu s novim ravnateljem Ivom Dujmićem Čulom.

Doznaje se da je inspekcijski nadzor zatražila ravnateljica Regionalnog ureda HZZO-a u Zagrebu te da je najavljena kontrola već posjetila bolnicu 11. kolovoza. Izvori iz bolnice uvjereni su kako HZZO i Ministarstvo zdravstva provode zajedničku inspekciju po nalogu USKOK-a koji je već ranije zaprimio kaznene prijave zbog optužbi da se sa smjenom bivšeg ravnatelja Bore Nogala, namjerno opstruira rad bolnice te ugrožava projekt izgradnje Centra za translacijsku medicinu težak 60 milijuna eura i financiran iz europskih fondova.

“Po zaprimljenoj anonimnoj predstavci Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je radi provjere navoda koje se u njoj iznose, 20. kolovoza 2020. proveo izvanrednu ciljanu kontrolu iz svoje nadležnosti u Dječjoj bolnici Srebrnjak. U izradi je Izvješće o provedenoj kontroli koje će HZZO proslijediti nadležnim tijelima”, potvrdili su iz HZZO-a.

Satiričar se prijavio na natječaj

Anonimna prijava zbog koje inspekcija češlja papirologiju bolnice zaprimljena je 14. srpnja, svega dan prije dolaska na dužnost novog ravnatelja Dujmića Čule. HZZO provjerava i dokumentaciju vezanu uz natječaj na kojem je izabran on, ali i donedavna vršiteljica dužnosti ravnateljice te nelicencirana liječnica, Ivana Đerek Dubravčić kao njegova zamjenica te četiri pomoćnice ravnatelja, od kojih su dvije medicinske sestre. Samog Dujmića Čulu, koji je na dužnost došao s Medicinskog fakulteta u Zagrebu, prozivaju da nema nikakvog iskustva, osim toga što je bio specijalizant radiologije na KBC-u Rebro.

Na natječaj za ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak se, piše 24sata, prijavio i Domagoj Zovak, satiričar i urednik Prime Timea, koji je tada ustvrdio da je “natječaj tako glupo napisan da se doslovno svatko, tko ima bilo koji faks, mogao javiti. Nije pisalo da to mora biti baš medicinska struka pa sam vidio to kao fini prozor koji je otvoren. Natječajem se tražilo samo pet godina iskustva, ali opet, nije pisalo u kojoj struci… niti da bi to morala biti medicinska struka, možda neko upravljačko iskustvo.”

“Zaista traže vrlo detalje podatke i dokumentaciju te ako namjeravaju napraviti pravi posao, bit će tu svega”, govori izvor iz bolnice, a doznaje se kako ti podaci i dokumentacija uključuju odluke o imenovanju članova uprave i predsjednika uprave, odluke o imenovanju ravnatelja i pomoćnika ravnatelja, odluke o imenovanju članova svih bolničkih povjerenstava njihovi poslovnici o radu, popis voditelja svih odjela i ambulanti te radno vrijeme svakog pojedinog odjela i ambulante.

Ponovno pokretanje bolnice

Sugovornici potvrđuju da je bolnica otvorena za malene pacijente tek nakon Čulinog dolaska na funkciju, no sumnjaju da se iza krinke epidemije COVIDA-19 skrivala namjera da se bolnica ugasi, jer su zaustavljena sva naručivanja iz pedijatrijskih ambulanti primarne zdravstvene zaštite. Inspektori će morati utvrditi i zašto je smanjen broj apartmana za roditelje s 13 na svega pet, iako izvori iz bolnice kažu da se nakon potresa krenulo u obnovu hodnika bolnice, a ne tih apartmana u koje se uselila administracija.

No, s druge strane, doznaje se, ravnatelj Dujmić Čule pokrenuo je liste čekanja te uveo intenzivne provjere tko je u koju ambulantu ili na koju pretragu naručen, jesu li liječnici na godišnjem i da se intenzivno nazivaju roditelji kako bi se potvrdili termini naručivanja ili eventualno kako bi se dogovorio novi termin ako nema liječnika. Također, pokušava naći način da se apartmani obnove putem javnog natječaja i ponovno otvore za roditelje. Doznaje se i da je sam prikupio i predao svu dokumentaciju koju je inspekcija tražila.

