INSPEKCIJA PROČEŠLJALA HRVATSKE BOLNICE ZBOG SLUČAJA ‘KIRETAŽA’: Reagirala i Mostovka koja je sve pokrenula

Ministarstvo zdravstva objavilo je izvješće o rezultatima istrage vezane za tretiranje ginekoloških pacijentica u hrvatskim bolnicama. Nakon što je saborska zastupnica Mosta Ivana Ninčević Lesandrić u Saboru svjedočila i nezamislivim bolovima koje je prošla tijekom kiretaže, u vrijeme navodno nije dobila anesteziju. Pokrenulo je to lavinu od nekoliko stotina žena koje su ispričale o svojim traumama tijekom poroda i kiretaža u hrvatskim bolnicama, a Ministarstvo zdravstva pokrenulo je inspekciju.

Izvješće Ministarstva o rezultatima istrage prenosimo u cijelosti.

Stotine pritužbi traumatiziranih žena

“Udruga „Roda“ prikupila je u okviru akcije 401 pritužbu pacijentica na postupke u zdravstvenim ustanovama koje je uručila Ministarstvu zdravstva. Budući je 400 pritužbi bilo anonimno, a mnoge ne sadrže niti vrijeme događaja niti naziv zdravstvene ustanove, po njima nije mogao biti izvršen ciljani inspekcijski nadzor. Po jednoj potpisanoj pritužbi Ministarstvo zdravstva provelo je postupak po zakonskoj regulativi.

Ministarstvo: I jedna jedina pritužba je previše

Ministar zdravstva imenovao je Radnu skupinu koja je, unatoč anonimnosti, provela analizu svih pojedinačnih pritužbi. Pritužbe se uglavnom odnose na nezadovoljstvo pacijentica obezboljenjem tijekom provedenih zahvata i postupaka, nedostatkom ili neprimjerenom komunikacijom, te neprofesionalnim postupanjem. 401 pritužba u razdoblju od preko 15 godina (najstarija pritužba datira još iz 1983.g.) predstavlja relativno malen broj, no Ministarstvo zdravstva smatra da je i jedna jedina pritužba previše.

Budući da detaljnija analiza kao i pojedinačno postupanje nije bilo moguće zbog anonimnosti pritužbi, zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva započela je odmah obavljanje nadzora u sedam kliničkih bolničkih ustanova na području čitave Hrvatske.

U inspekcijski nadzor bili su uključeni uži specijalisti ginekologije i opstetricije, a nadzorom je bila obuhvaćena zakonitost i stručnost rada. U dijelu nadzora nad stručnim radom primarno je nadzirana dostupnost različitih oblika obezboljivanja pri porođaju te invazivnim postupcima u ginekologiji i porodništvu.

Poseban naglasak na anesteziološku službu

Nadzor je obuhvatio i ustroj i kadrovsku strukturu klinika za ginekologiju i anesteziologiju s posebnim naglaskom na cjelodnevnu dostupnost anesteziološke službe.

Dodatna pozornost obraćena je i na broj zaprimljenih pohvala i pritužbi za razdoblje 2017.g. i 2018.g. kroz bolničke jedinice za kvalitetu, te način postupanja s istima.

Na temelju preliminarne analize utvrđeno je da postoje određene razlike u organizaciji anesteziološke službe kao i vrste obezboljenja u prije navedenim postupcima. Radna skupina smatra da svaka pacijentica ima pravo na primjerenu anesteziju/analgeziju u skladu s medicinskom indikacijom.

Slučaj Ivane Ninčević Lesandrić

Nastavno na medijski popraćen slučaj pacijentice I.N.L., zdravstvena inspekcija u koordinaciji s predstavnicima struke obavila je nadzor u KBC-u Split. Utvrđeno je kako se u KBC-u Split u hitnoj službi, među ostalim i većina zahvata evakuacije materišta provodi u lokalnoj anesteziji, te se na osnovi stanja pacijentica, tijekom zahvata, u komunikaciji s pacijenticom, primjenjuju i druge dodatne metode, ako lokalna anestezija nije dovela do dostatnog obezboljenja. Tijekom operacijskih zahvata, u cilju sprečavanja ozljeda koje mogu nastati nekontroliranim pomacima, provodi se rutinska fiksacija nogu pacijentice. Vjerojatno manjkava komunikacija rezultira nerazumijevanjem od strane pacijentica same izvedbe zahvata, te primijenjene metode obezboljenja. Detalje o zdravstvenim postupcima u slučaju pojedinačnih pacijenata, zbog odredbi o zaštiti osobnih podataka i prava pacijenata, Ministarstvo zdravstva ne smije iznositi, bez obzira što su razni podaci ranije bili objavljeni u medijima.

Mostovka je komentirala rezultate inspekcije.

“Kada sam odlučila progovoriti o svom osobnom slučaju i iznijeti svoju intimu, na umu sam imala potaknuti odgovorne da prestane praksa za ženu fizički bolnog postupka. On se, u današnjim uvjetima, prilično jednostavno može učiniti manje bolnim. Jer, psihičku bol i traumu kada izgubite dijete, ne može baš ništa ublažiti. Itekako je važna komunikacija i empatija liječnika prema pacijentici i na to sam također ukazala, jer bi takav način mogao biti dobar put da se ženama olakša ova trauma. Da im se objasni postupak i posljedice, a ne da se pokušava osporiti svaku riječ jer su se pogrešno izrazile. Nije kiretaža nego vakum, nije vezanje nego fiksiranje. Posve je jasno da je medicinskom osoblju to svakodnevni postupak, ali pacijentici je psihička I fizička trauma”, rekla je Ninčević Lesandrić.

“Smatram da je se ne smijemo ustručavati ukazati na pogreške, nego se fokusirati da ih ispravimo. To je u interesu svih nas, jer vjerujem da svi težimo boljem zdravstvenom sustavu. I opet ponavljam, komunikacija I barem malo strpljenja, jako su važni, na to su stotine žena ukazivale. Nadam se da će se tretman pacijentica ipak poboljšati. Jer, toliko je žena skupilo hrabrosti da javno progovori o svom traumatičnom iskustvu, samo zbog toga da u budućnosti više ni jedna žena ne mora proći kroz tu traumu. Smatram da bi trebali biti društvo u kojem se nepravilnosti neće prijavljivati anonimno, zbog straha od osude i u kojem će kritike biti poticaj da se sustav usavrši, a ne da se sankcionira i na stup srama stavlja one koji ukažu na greške. Tome težim i za to se zalažem”, kazala je Mostovka, prenosi Jutarnji.

Ministarstvo izražava žaljenje

Što se tiče raznih navoda o neprimjerenoj komunikaciji ili neprofesionalnom ponašanju iznesenim u anonimnim pritužbama prikupljenim u akciji „Prekinimo šutnju“, zbog anonimnosti pritužbi nema mogućnosti utvrđivanja činjeničnog stanja. Međutim , ukoliko je takvih slučajeva bilo, Ministarstvo zdravstva smatra to neprihvatljivim, osuđuje to i zbog njih izražava žaljenje.

Također se poziva sve pacijentice koje imaju pritužbe na funkcioniranje zdravstvene zaštite žena da bilo kakvo nezadovoljstvo odmah prijave izravno upravama zdravstvenih ustanova, navodeći pritom što veći broj relevantnih podataka u cilju utvrđivanja stanja, tako da zdravstvene ustanove o kojima se radi mogu odmah provesti zakonom definirane postupke.

Prijedlog mjera za unapređenje zaštite žena

Zaključno, izdvajamo Prijedlog mjera za unapređenje zdravstvene zaštite žena, kojeg je na današnjem sastanku donijela Radna skupina za analizu pritužbi prikupljenih u akciji „Prekinimo šutnju“, a nakon obavljenih inspekcijskih nadzora u kliničkim zdravstvenim ustanovama:

Na svim razinama zdravstvene zaštite žena potrebno je unaprijediti komunikaciju. Obveza je zdravstvenih ustanova u kojima se provodi zdravstvena zaštita žena osigurati formalnu teorijsku i praktičnu edukaciju iz komunikacijskih vještina za djelatnike na svim nivoima, a obveza svih je da istu edukaciju pohađaju.

Svaka žena ima pravo na analgeziju i anesteziju

Svaka žena ima pravo na adekvatnu analgeziju i anesteziju. Dužnost je zdravstvenih djelatnika svakoj ženi objasniti mogućnosti različitih vrsta analgezije i anestezije kao i njihove indikacije i kontraindikacije za zahvat koji se planira učiniti, sa svim prednostima i rizicima. Svaka žena i ordinirajući liječnik moraju potpisati informirani pristanak za prihvaćene postupke – indicirani zahvat i vrstu analgezije/anestezije. Radna skupina predlaže da postupnike za primjenu različitih vrsta analgezije i anestezije za pojedine zahvate izrade stručna društva Hrvatskog liječničkog zbora.

Nulta stopa tolerancije za neprofesionalno ponašanje

Radna skupina predlaže nultu stopu tolerancije za neprimjereno i/ili neprofesionalno ponašanje. Kako bi bilo moguće adekvatno postupanje po toj osnovi preporuka je radne skupine svima koji su bili izloženi takvom ponašanju da isto odmah prijave zdravstvenim ustanovama kako bi se proveli zakonom definirani postupci navodeći pri tome što veći broj relevantnih podataka.

Način vođenja medicinske dokumentacije mora biti dodatno ujednačen na nacionalnom nivou”, stoji u izvješću Ministarstva.