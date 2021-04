INSPEKCIJA NAŠLA MANJE NEPRAVILNOSTI NA SUDU U OSIJEKU: Mamić podnio ustavnu tužbu zbog procesa vođenog na tom sudu

Inspekcijom Ministarstva pravosuđa na Županijskom sudu u Osijeku utvrđene su tek manje nepravilnosti u radu, a odvjetnik Veljko Miljević je uime Zdravka Mamića podnio tužbu Ustavnom sudu zbog procesa u Osijeku

Izvanrednim nadzorom koji je Ministarstvo pravosuđa i uprave provelo nad radom sudske uprave osječkog Županijskog suda utvrđene su tek manje nepravilnosti u organizaciji rada, ali ne i nepravilnosti u radu sudske uprave. “Inspekcijskim nadzorom nisu utvrđene nepravilnosti u radu sudske uprave, međutim utvrđene su manje nepravilnosti u organizaciji rada za koje je sudu naloženo da ih otkloni u roku od 30 dana”, izvijestilo je ministarstvo u četvrtak.

Izvanredni nadzor proveden je 29. i 30. ožujka nakon što je odbjegli Zdravko Mamić za korupciju prozvao predsjednika i suce osječkog Županijskog suda na kojem je osuđen za izvlačenje novca iz zagrebačkog Dinama, što je u ožujku potvrdio Vrhovni sud. Ministarstvo u priopćenju podsjeća da pravosudna inspekcija provodi “poslove nadzora nad pravilnim i zakonitim obavljanjem sudske uprave” te da „nije ovlaštena odlučivati o meritumu odnosno odlukama koje se donose u konkretnim postupcima. O tome mogu odlučivati samo nadležna pravosudna tijela”.

“Izvanredni nadzor nad radom sudske uprave provodile su pravosudne inspektorice Nina Hrešć i Sonja Gundić Biškup. U konkretnom nadzoru ispitivano je donošenje godišnjeg rasporeda poslova, postupanje po godišnjem rasporedu poslova, dodjele predmeta u rad sucima i redoslijed rješavanja predmeta. Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da je dodjela predmeta sucima u rad provedena u skladu sa Zakonom i Sudskim poslovnikom, a da je godišnji raspored donesen i provodi se u skladu sa zakonodavnim okvirom”, navode u priopćenju.

Istrage sudaca

Ministarstvo naglašava i da je inspekciji nadzor proveden u skladu s ovlastima pravosudne inspekcije te da nadležna pravosudna tijela i Državno sudbeno vijeće (DSV) neovisno provode postupke u kojima ispituju okolnosti vezane uz medijske istupe o radu pojedinih sudaca Županijskog suda u Osijeku.

Krajem ožujka DSV je od obavljanja dužnosti privremeno udaljilo osječke županijske suce Darka Krušlina i Zvonka Vekića protiv kojih je predsjednik tog suda pokrenuo stegovni postupak i predložio razrješenje zbog druženja sa Zdravkom Mamićem kojemu su sudili. Predsjednik osječkog Županijskog suda Zvonko Vrban zatražio je od DSV-a da sucima Vekiću i Krušlinu nakon stegovnog postupka izrekne razrješenje, što je nečasni otpust iz sudstva.

Mamić je u listopadu Uskoku dostavio USB stick s optužbama na račun sudaca, a 16. ožujka je, dan nakon što mu je Vrhovni sud potvrdio prvostupanjsku presudu te kaznu od šest i pol godina zatvora, na konferenciji za novinare u Mostaru za korupciju i primanje mita optužio predsjednika Vrhovnog suda Đuru Sessu, osječke suce Vekića i Krušlina, dok je Vrbana nazvao “kriminalcem, koji će koji će kad tad biti smijenjen”. Optužbe protiv sudaca potom je nastavio iznositi na društvenim mrežama, a Uskok je izvijestio da i to istražuje.

Mamić podnio ustavnu tužbu

Gotovo istovremeno s objavom nalaza inspekcijskog nadzora, odvjetnik Veljko Miljević i njegov tim, podnijeli su ustavnu tužbu protiv pravomoćne presude Vrhovnog suda Hrvatske, izreke presude, kao i presude osječkog Županijskog suda Zdravku Mamiću. Miljević je na više od 92 stranice tužbe naveo nekoliko razloga zbog kojih smatra da je Mamiću u Osijeku povrijeđeno pravo na pravično suđenje.

Svaki od argumenata, Miljević je potkrijepio citiranjem presuda Europskog suda za ljudska prava, ali i stručnim radovima istaknutih pravnih stručnjaka za svako pojedino područje. Među inim navodi se da USKOK-ovu optužnicu nije smio zastupati Sven Mišković, a sumnja se i u pristranost sudaca osječkog Županijskog suda. Osim toga, piše Jutarnji, navodi se da je razlog za ustavnu tužbu i “povreda presumpcije nedužnosti i medijski linč” kojem je Mamić bio izložen. U prilogu tužbi stoji i popis svih članaka koji potkrjepljuju te tvrdnje, a stavljaju taj sudski postupak u fokus korupcije na najvišoj državnoj razini.

Odvjetnik smatra da su iskazi Luke Modrića i Dejana Lovrena na suđenju sporni, a to nastoji potkrijepiti podacima s interneta i izvješćem MUP-a iz kojeg proizlazi da je Lovren od 4. do 10. ožujka 2011. bio pod ugovorom u Olympiqueu iz Lyona i da nikako u tom periodu nije mogao osobno otvoriti bankovni račun u Hrvatskoj, kao što je tvrdio na suđenju. Miljević je otkrio kako se Lovren nalazio u Hrvatskoj tek kasnije, od 20. do 25. ožujka te godine.

Sve zbog poznanstva s Turudićem

Miljević je u ustavnoj tužbi zamijetio i prigovorio da je postupak preseljen u Osijek samo zato jer je Mamić rekao “da je poznanik s predsjednikom zagrebačkog Županijskog suda Ivanom Turudićem” te da obrana nije imala dovoljno vremena za pripremu jer je predmet imao 18.000 stranica, a paralelno su se vodile još dvije istrage.

Mamićevi branitelji osvrnuli su se i na posljedice suđenja za njegovu obitelj. Tvrde da je bio onemogućen vidjeti majku u poznim godinama te da mu je obitelj fizički i materijalno izmorena. Smatraju i da mu je neosnovano blokirana imovina. Mamić traži da se postupak oduzimanja imovinske koristi zaustavi dok se ne riješi njegova ustavna tužba te navodi da GNK Dinamo nije oštećen, što mu se stavlja na teret, a to potkrjepljuje i odlukom Skupštine kluba.

Očekuje se da će ustavne tužbe podnijeti i ostali optuženici koji su zajedno s njim osuđeni. Podnijet će ih odvjetnici Nikola Mandić i Ivan Stanić u ime Zorana Mamića, Mijo Golub u ime poreznika Milana Pernara, te Janjko Grlić u ime Damira Vrbanovića.