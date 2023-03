U sklopu akcije rušenja bespravnih objekata u Istri, koju od jučer provodi Državni inspektorat, danas su na redu za rušenje bili objekti izgrađeni oko adrese Put od fortica, na granici Grada Pule i Općine Ližnjan.

Neki vlasnici kuća koje su za danas bile određene za uklanjanje odlučili su sami ih ukloniti i time spasiti dio materijala, poput crijepova i stolarije.

'Došli smo tu kao izbjeglice'

Ajdin Obić kod Pule sam je s prijateljima krenuo u rušenje ilegalne kuće koja mu je jedini dom. U blizini živi i Jasna Obić s troje djece koja nema gdje nakon što im se dom pretvori u hrpu otpada.

"'Tata, ne brini. Jednoga dana sagradit ćemo ti i ja zajedno kuću još ljepšu. Nemoj plakati.' Eto, to mi je rekao grleći me moj sedmogodišnji sinčić, nakon što smo mu žena i ja objasnili da moramo srušiti našu kuću u Šikićima. Prijatelj građevinar mi je 'poklonio rušenje' da ne platim, ako to učini država. I eto, ja mu se zahvaljujem. Kuća koja je bila namijenjena jednog dana za mog sina ima oko 50 kvadrata u koju sam, ne brojeći vrijeme, uložio 50.000 eura. Pobjegli smo iz Bosne, iz rata i rušenja, iz strahota koje je rat donio i doživjeli smo novu strahotu. Otac mi je bio u ratu. Došli smo kao izbjeglice tu. A što je najbolnije, prije pet godina sam platio kaznu od 25.000 kuna za taj sagrađeni objekt i eto opet se na kraju ruši. Predali smo još puno ranije papire za legalizaciju. Zakasnili smo", kroz suze je rekao Ajdin Obić za 24sata.

'Tri minute treba da ti ode sav trud i život'

Odlučio ju je srušiti uz pomoć prijatelja jer mu je rečeno da ako država to učini će koštati oko 15.000 eura po objektu.

"Smatramo da smo oštećeni jer od toliko objekata nelegalno sagrađenih pored mora (do kojeg mi imamo 6,7 kilometara), i od kojih neki vlasnici kuće koriste za turizam, država je odlučila da naše skromne objekte gdje bi, ako ništa mogli držati alate ili živjeli u njima kako neki od susjeda i žive, ne birajući sredstva, ne gledajući uplakanu djecu, da sve sravni sa zemljom", rekao je Ajdin.

"Tri minute treba da ti ode sav trud i život pred očima", plakala je njegova supruga Emina.