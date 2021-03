INSPEKCIJA I SOA ČEŠLJAJU OSJEČKI SUD, ALI…: ‘Ne provjeravaju ništa oko Mamića. Poslani su na 15 sudova pa bi i na nas došao red…’

Pravosudna inspekcija, ali i Sigurnosno-obavještajna agencija istražuju Županijski sud u Osijeku, a Visoki kazneni sud bi trebao odlučivati o micanju drugog postupka protiv braće Mamić i ostalih s tog suda

Pravosudna inspekcija stigla je u ponedjeljak na Županijski sud u Osijeku u dvodnevni nadzor po nalogu ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenice. Zadatak im je odraditi inspekcijski nadzor zakonitosti i pravilnog postupanja u radu sudske uprave.

“To znači da će provjeriti vođenje suda, vođenje upisnika i evidencija te je li sve usklađeno sa zakonom. Pravosudna inspekcija kontrolira zakonitost i pravilnost funkcioniranja sudske uprave. Oni neće provjeravati ništa oko postupka Mamić, to je suđenje, ne spada u sudsku upravu”, objasnio je za Večernji predsjednik Županijskog suda u Osijeku, Zvonko Vrban.

Iako se pravosudna inspekcija neće baviti inkriminacijama koje protiv Vrbana i još nekolicine osječkih sudaca niže Zdravko Mamić, može se pretpostaviti da je ministrov nalog zapravo iniciran najvećim skandalom u povijesti domaćeg pravosuđa. “Ministar pravosuđa ima prava i ovlasti poslati, i redovito šalje, pravosudnu inspekciju na sudove. Kako je nedavno sam iznio, u ovoj je godini već poslana na 15 sudova i svakako da bi i na nas došao red i da se predmet Mamić ne nalazi ovdje”, nastavlja Vrban.

SOA je na sudu, a uskoro i USKOK

Iako to Vrban opovrgava, jasno je da su Mamićevi istupi ubrzali njihov dolazak. Posljednji put inspekcija je kročila na Županijski sud u Osijeku u travnju 2018., a tada nisu otkrili ozbiljnije nepravilnosti. No, Mamićeve inkriminacije spadaju u djelokrug USKOK-a, pa je moguće da će i njihovi istražitelji stići u Osijek. Za to vrijeme svoj posao, po Vrbanovu nalogu, radi Sigurnosno-obavještajna agencija.

“Odmah nakon što sam vidio da odvjetnici i osuđenik Mamić dovode u pitanje stručnost i poštenje ostalih sudaca, rekao sam da suci koji vode drugi predmet Mamić nemaju u svom životu apsolutno nikakvog doticaja sa Zdravkom Mamićem i to odgovorno tvrdim. A kako bismo to provjerili, odmah sam zatražio od Sigurnosno-obavještajne agencije da napravi provjeru svih sudaca i mene, a posebno i tim više očekujem da će se izvršiti provjera svih navoda koje Zdravko Mamić plasira u medije u odnosu na mene. Ponavljam, doista nemam nikakvog razloga plašiti se, ništa nezakonito nisam radio”, istaknuo je Vrban.

Obrana Damira Vrbanovića, koji je uz braću Mamić također optužen u oba sudska postupka, zatražila je od Visokog kaznenog suda da se započeto suđenje u drugom procesu makne sa Županijskog suda u Osijeku. Visoki kazneni sud, pod predsjedanjem Ivana Turudića, zatražio je potom od osječkog suda da im proslijede spise iz drugog postupka, što su ovi i učinili u ponedjeljak.

“Visoki kazneni sud sad će odlučiti ima li razloga za delegaciju predmeta s osječkoga na neki drugi sud. Smatram da nema nijednog razloga da se izmjesti mjesna nadležnost sa suda u Osijeku, no ja o tome ne odlučujem”, poručio je Vrban.

U srijedu odluka o Vekiću i Krušlinu

Vrban vjeruje kako će ta odluka biti donesena ubrzo, iako Visoki kazneni sud nema nikakav rok u takvim postupcima. Još brže, konkretnije u srijedu, će se znati Zvonko Vekić i Darko Krušlin biti suspendirani. Naime, protiv njih je predsjednik suda Vrban pokrenuo stegovni postupak te zatražio razrješenje sa sudačke dužnosti.Predložio je i da ih se udalji od obavljanja sudačke dužnosti, odnosno s posla, do donošenja konačne odluke o razrješenju od sudačke dužnosti.

Taj je stegovni je postupak pokrenut nakon što je Zdravko Mamić objavio fotografije na kojima se vide spomenuti dvojac u njegovu društvu. USKOK je jučer izvijestio da žurno i intenzivno nastavlja istragu u tom slučaju.

“Zbog novih izjava i podataka koje Zdravko Mamić svakodnevno iznosi, potrebno je provoditi dodatne izvide. Ispitan je veći broj građana te je upućeno 13 dodatnih zahtjeva za prikupljanje podataka. Upućena je i još jedna zamolnica za međunarodnu pravnu pomoć”, poručili su.

