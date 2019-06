INSAJDERI OTKRILI BRKIĆEV PLAN ZA IZBORE, HOĆE LI SABOTIRATI KAMPANJU? ‘On će gledati i guštati u Kolindinom porazu’

Mnogi smatraju kako bi Milijan Brkić mogao opstruirati kampanju Kolinde Grabar Kitarović na predsjedničkim izborima, ali je najizglednije da čeka da se HDZ-ova ‘kula od karata’ sama sruši

Dok u HDZ-u još uvijek traže “crnog labuda”, odnosno krivca za podbačaj na prošlomjesečnim izborima za Europski parlament, zahuktava se kampanja za predsjedničke izbore, koji neće odrediti samo političku sudbinu sadašnje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, već i premijera Andreja Plenkovića. Naime, poraz HDZ-ova kandidata ili kandidatkinje, najvjerojatnije će značiti početak njegova kraja. Nekoliko mjeseci nakon predsjedničkih, održat će se i unutarstranački izbori na kojima će se birati novi šef HDZ-a, a ujesen sljedeće godine su na redu i parlamentarni izbori. Za Plenkovića bi izlazak na te izbore nakon dva poraza značio katastrofu.

No, zanimljivo je da je Plenkovićev zamjenik i glavni optuženik za “sabotažu” HDZ-ove eurokampanje, Milijan Brkić bio možda i najvažniji HDZ-ov operativac koji je kao tadašnji glavni tajnik HDZ-a u mnogočemu doprinio pobjedi sadašnje predsjednice na prošlim izborima. No, nakon što se s njom politički razišao zbog toga što je smijenila svog savjetnika za nacionalnu sigurnost Vladu Galića te nakon što mu je prilijepljena optužnica za propast na europskim izborima, nameće se pitanje što će Brkić učiniti za vrijeme HDZ-ove predsjedničke kampanje. Neizvjesno je hoće li opet pomoći Kolindi ili će prijeći u suprotni tabor, kod Miroslava Škore.

PLENKOVIĆEVA ČISTKA: HDZ-ovci ogorčeni listom za EU izbore, je li premijer odredio novi smjer HDZ-a?

GLAVNA ANALITIČARKA NET.HR-A SECIRALA IZBORNI REZULTAT: ‘HDZ-ova strategija je doživjela fijasko, sada će se tražiti vanjski neprijatelji’

Škoro poljuljao birače HDZ-a

Iz krugova bliskih Brkiću Jutarnji doznaje da on nema namjeru angažirati se u predsjedničkoj kampanji ni u kojem smislu. Smatraju da je teško očekivati da će on opet surađivati s predsjednicom nakon što je ona smijenila njemu bliskog Galića.

“Nakon što Brkić nije sudjelovao na euroizborima jer je od vrha stranke tretiran kao nepoželjan, ne vidim kako bi se mogao uključiti u stranačku kampanju za predsjedničke izbore”, kaže izvor.

NAPETOST U HDZ-u NA VRHUNCU: Milijan Brkić Roberta Kopala nazvao lažnim prorokom

VEZA PREDSJEDNICE I MEGASKANDALA: Prljave tajne HDZ-ovih špijuna su javne, postaje li ovaj čovjek neugodan Pantovčaku?

Osim toga, Škorine poruke iz kandidature smatraju dobro pripremljenima, a njegov nastup odličnim: “Miroslav Škoro je svojim zavodljivim izjavama malo poljuljao naše birače na početku kampanje, ali nemam nikakvog straha da će HDZ-ovi birači na kraju stati uz kandidaturu aktualne predsjednice. Naime, u Osijeku i istočnoj Slavoniji birači dobro znaju tko je Škorin bliski suradnik Mate Radeljić. Njega mnogi članovi, ali i birači HDZ-a ovdje ne mogu ‘nacrtanog’ vidjeti. Ne znam kako će se Brkić ponašati u predsjedničkoj utrci, ali sam siguran da neće igrati za Škoru. Ako zbog ničeg drugog onda zbog njegovog dugogodišnjeg jako lošeg odnosa s Radeljićem”, smatra HDZ-ovac iz Slavonije.

U centrali HDZ-a ne misle da će Brkić opstruirati još jednu kampanju: Očekujem da će i Brkić, kao i svaki drugi član HDZ-a, dati svoj doprinos u kampanji. S druge strane, postoji mogućnost da unutar stranke ima ljudi koji bi htjeli opstruirati kampanju, ali ne vjerujem da će to utjecati na konačni rezultat i novu pobjedu predsjednice RH”, kaže izvor iz HDZ-a.

PREDSJEDNICA RAZRIJEŠILA KLJUČNOG SAVJETNIKA MATU RADELJIĆA: Na Pantovčak stiže Mirjana Hrga!

SAVJETNIK RADELJIĆ KOJEG JE KOLINDA RAZRIJEŠILA: ‘Smijenjen sam uz prijetnju SOA-e. Rekli su mi da su spremni autom se zabiti u mene’

Gledat će TV i guštati

Poznavatelj prilika u vrhu HDZ-a tvrdi kako je siguran da Brkić neće igrati za Škoru, ali niti za Kolindu: “Neće on sabotirati kampanju. On će gledati TV-u i guštati u porazu Grabar-Kitarović i “dokazu” da bez njega HDZ ne može pobjeđivati na izborima. Nije on zainteresiran za pobjedu Škore, već za poraz Andreja Plenkovića”, kaže sugovornik.

Izvor iz vodstva stranke Brkiću priznaje zasluge za pobjede HDZ-a na prošlim predsjedničkim i parlamentarnim izborima, ali podsjeća i da je ustrojstvo glavnog tajništva HDZ-a tada bilo bolje: “Tada se Brkić odrekao saborskog mandata kako bi se kao glavni tajnik HDZ-a u potpunosti posvetio ustroju stranačke vertikale – od Zagreba do svake lokalne podružnice. On je bio na terenu non-stop. Danas imamo situaciju da nam je glavni tajnik stranke Jandroković ujedno i predsjednik Sabora, i stoga je jasno da se ne može posvetiti stranci”, zaključuje visokopozicionirani HDZ-ovac.

ŠTO STOJI IZA GURANJA ŠKORE U BITKU ZA PANTOVČAK: Radi se o ‘kandidatu osvete’ kojeg guraju Bujanec i Radeljić?