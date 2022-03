Ivan Anušić gostovao je u RTL-u Danas gdje je prokomentirao rekonstrukciju Vlade pa rekao kako je ista potrebita, a da premijer ima suglasje i s koalicijskim partnerima. Naveo je kako premijer bira svoj tim, on daje prijedlog.

Osječko-baranjski župan slovio je kao jedan od pokrovitelja ministrice Nataše Tramišak, a sada je kazao da će premijer odlučiti hoće li ona ostati na poziciji ili će biti zahvaćena rekonstrukcijom. "Razgovarali smo premijer i ja prije sastanka, razgovarala je i ministrica Tramišak. Postoji suglasje da će rekonstrukcija biti potrebita, ona će se napraviti", kazao je i dodao da su rekonstrukciju poduprli i koalicijski partneri HDZ-a.

"Danas smo razgovarali hoće li ministrica Tramišak ostati u Vladi. Razgovarali smo argumentima, kao normalni ljudi i prošli sve teme koje se tiču te problematike i situacije koja se dogodila", rekao je Anušić misleći na situaciju u kojoj je premijer Plenković iz medija doznao da je ministrica dobila prijetnje oko natječaja vezanog za nabavu softwarea.

"Rušiti neću ništa, to je moja Vlada"

Upitan hoće li on sam pristati ako premijer odluči da Tramišak ode, govori da on tu nema pravo glasa jer premijer odlučuje i on si sam bira tim u Vladi. "Rješavat ćemo to jednim normalnim, civiliziranim razgovorom, a ne prepucavanjima, niti dizanjem bilo kakvih tenzija", kazao je i dodao da HDZ-u u ovom trenutku treba jedinstvo i sinergija s obzirom na izazovima s kojima se suočavaju.

Anušić je rekao da neće ići na rušenje Vlade, ako Plenković smijeni ministricu Tramišak. "Ja u svom životu nikada nisam ništa rušio nego sam okupljao i zato smo imali rezultate u županiji. Rušiti neću ništa, to je moja Vlada i ta je teza potpuno netočna", kazao je Anušić te dodao kako će premijer morati objasniti zašto smjenjuje ili ne smjenjuje ministricu Tramišak.

"Ministrica se ispričala premijeru"

Otkrio je i još jedan detalj sa stranačkih sastanaka. "Ministrica se na prvom sastanku ispričala premijeru zbog situacije u kojoj su se svi našli. Ključno je da oni i dalje komuniciraju", rekao je i dodao će kroz razgovor doći do rješenja, a tvrdi i kako nema zamjenu za Tramišak.

O drugim imenima nije govorio, kazao je da će biti šira rekonstrukcija Vlade, ali da o tome na kraju mora odlučiti premijer. Naglasio je da će rekonstrukcija biti brzo, možda čak i do Uskrsa.

"Situacija oko Nataše Tramišak izgledala je čudno jer se nije iskomunicirala s premijerom", kazao je i dodao da Tramišak nije pustila tu informaciju o prijetnjama u medije te dodao da je sve prešlo na institucije koja sada trebaju odraditi svoj posao. Otkrio je i da je ministrica Tramišak spremna na sve, i da bude smijenjena, ali i da ostane u Vladi.

"Ona je to i izjavila da je preuzela i dio odgovornosti za ono što se dogodilo i što se moglo iščitati iz medije. Time je pokazala da je spremna na svako rješenje", zaključio je Anušić.