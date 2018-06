INMUSIC FESTIVAL RASPRODAN DRUGU GODINU ZA REDOM: Prodaja ulaznica je obustavljena, organizatori se već pripremaju za 2019.

Organizatori INmusic festivala već su započeli pripreme za 14. INmusic, koji će se održati od 24. do 26. lipnja 2019. godine.

INmusic festival, koji će se održati od 25. do 27. lipnja na zagrebačkom Jarunu, rasprodan je drugu godinu za redom, a već je poznat datum idućeg izdanja festivala u 2019. godini, priopćio je u srijedu organizator festivala.

U utorak, 19. lipnja, organizacija INmusic festivala #13 službeno je obustavila prodaju festivalskih i dnevnih ulaznica zbog popunjenosti festivalskih kapaciteta. Publika je i ove godine prepoznala i nagradila trud festivalske organizacije još jednim rasprodanim izdanjem najvećeg hrvatskog open-air festivala, a isto su napravili brojni strani i domaći mediji, među kojima se ističe priznanje britanskog New Musical Expressa, koji je drugu godinu zaredom INmusic uvrstio među 12 najboljih svjetskih festivala i tako ga stavio uz bok glazbenim festivalima kao što su Coachella, Reading And Leeds, Isle Of Wight, TRNSMT i NOS Alive.

Organizatori INmusic festivala već su započeli pripreme za 14. INmusic, koji će se održati od 24. do 26. lipnja 2019. godine, stoji u priopćenju. Na ovogodišnjem INmusicu nastupit će Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrne, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills i dr.