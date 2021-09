Inicijativa Prava i slobode organizira na središnjem zagrebačkom trgu javno okupljanje pod nazivom "Festival slobode 2.0".

U najavi okupljanja kažu kako je "sada većini ljudi jasno da je bolest nazvana covid-19 zloupotrijebljena u svrhu političkih ciljeva koji obuhvaćaju provođenje čitavog raspona mjera i poteza koje nanose neviđene štete čovjeku i ljudima, a u korist idu samo manjim skupinama onih koji su na pozicijama ogromne moći".

“Kako biti čovjek i ostati slobodan kad nam se ljudskost i sloboda pokušavaju oduzeti” tema je, kažu, tog okupljanja na kojem će svoja mišljenja i stavove iznijeti mnogi istaknuti stručnjaci i poznati ljudi koji se zalažu za istinu, pravdu i očuvanje ljudskih prava i sloboda (15 sati, Trg bana Josipa Jelačića).

Tko će sve govoriti?

Objavili su i popis govornika i najavili goste iznenađenja.

dr. Lidija Gajski, internistica,

dr. Semir Osmanagić, sociolog, povjesničar i istraživač,

prof.dr.sc. Ivan Lovrinović, ekonomist i političar,

prof.dr.sc. Stipe Kutleša, dipl. inž. fizike, povjesničar i filozof znanosti,

Andrija Klarić, poduzetnik, trener fitnessa i body buildinga,

Vilim Karlović, časnik Domovinskog rata u mirovini,

Predrag Livak, aktivist, sudionik Domovinskog rata,

dr. Nada Jurinčić, pedijatrica u mirovini,

Mate Knezović, odvjetnik, aktivist,

Filip Slipčević, ekonomist, aktivist,

prof. Zoran Grgantov, profesor kineziologije,

Josipa Juričev Sudac, magistrica medicinske biokemije,

Anita Šupe, nutricionistkinja i članica Inicijative prava i slobode,

Andreja Todorić, članica Inicijative prava i slobode.

Plenković: To je fabricirana tema

Premijer Andrej Plenković je danas u Vukovaru komentirao okupljanje. " Covid-19 traje već više od 20 mjeseci, ako nekome to nije jasno, neka otvori bilo što što ima veze s medijima i kredibilnim informacijama pa se malo uputi i vidi koliko je ljudi preminulo diljem svijeta i u Hrvatskoj. Apeliram na sve sugrađane da budu razumni, da budu odgovorni, imamo zaštitu i ne vidim zbog čega i iz kojeg razloga se ne bi poveli za primjerom onih 52 posto Hrvata koji su to već demonstrirali. Što to u Hrvatskoj nije bilo slobodno ili slobodnije nego negdje drugdje? Ti ljudi očito nisu išli nigdje izvan Hrvatske. Ta patetika oko slobode danas nakon toliko preminulih i troškova koje smo imali meni djeluje neozbiljno."

'Nema razloga za naricanjem'

"To je po meni fabricirana tema. Nema nikakvog razloga za naricanjem za slobodom. Ja ne namećem nekom da misli kao ja, ali kao odgovoran predsjednik Vlade preporučam da ako imamo bolest koja se tako jednostavno širi, od koje nam je umrlo više od 8.300 ljudi, zbog koje smo imali milijarde nepredviđenih troškova, ne znam koju to vrstu informacije nisu čuli, a da shvate što smo sve napravili da prođemo kroz ogromnu pandemiju i kroz najveću ekonomsku krizu koja je postojala", rekao je Plenković, prenose 24sata.