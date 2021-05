INFOBIP RUŠI REKORDE: Po prihodima su jači i od HT-a, na pomolu još jedno ogromno ulaganje

Tvrtka je počela razgovore o novoj investicijskoj rundi, a plan je tijekom ljeta, do kraja kolovoza, prikupiti tri milijarde kuna

Infobip do kolovoza želi postati jedan od sto najvećih startupa na svijetu pa idu po još pola milijarde dolara ulaganja, piše u srijedu Jutarnji list. Dakle, žele ući u društvo u kojem su globalni tehnološki giganti poput Bolta, Meizu Techno-logyja, Revoluta i Discorda, čija se tržišna vrijednost prema CB Insi-ghtsu kreće od četiri do deset milijardi dolara, pa sve do SpaceX-a, Stripea i najvrednijeg, ByteDancea, koji su teški od 74 do 140 milijardi dolara.

Silvio Kutić, suosnivač i izvršni direktor Infobipa, otkrio je u intervjuu za Bloomberg da je njegova tvrtka počela razgovore o novoj investicijskoj rundi. Plan mu je tijekom ljeta, dakle do kraja kolovoza, prikupiti tri milijarde kuna ili 500 milijuna dolara.

Prvi hrvatski jednorog, odnosno startup tvrtka čija je tržišna vrijednost premašila milijardu dolara, do tog je statusa došla početnom investicijom američkog fonda One Equity Partners u iznosu od 200 milijuna dolara u zamjenu za najviše 10 posto udjela. Točan postotak koji su tim ulaganjem stekli Amerikanci nije objavljen.

NOVI USPJEH HRVATSKOG INFORMATIČKOG GIGANTA IZ VODNJANA: Kupili su američku tvrtku za 300 milijuna dolara

Još jedno ulaganje u tajnosti

Novom izjavom Kutić je potvrdio i da Infobip dosad nije primio jednu, nego dvije investicije i da će mu ova, od 500 milijuna dolara, biti zapravo treća. Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, One Equity Partners krajem prošle godine u tajnosti je napravio još jedno ulaganje u Infobip.

Riječ je o dodatnoj kapitalnoj injekciji od oko 165 milijuna dolara, čime je ukupan iznos dosadašnjih investicija u Infobip porastao na okruglih 300 milijuna eura (2,26 milijardi kuna). Riječ je o iznosima koji su rekordni za hrvatski startup ekosustav, ali se ubrajaju i u neke od najvećih investicija u domaće biznise dosad, donosi Jutarnji list.

HRVATSKI PODUZETNICI OTKRILI KAKO SU STVORILI TVRTKU VRIJEDNU MILIJARDU KUNA: ‘Novac nam nikad nije bio glavni cilj, ali…’