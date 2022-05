Porezna reforma, odnosno smanjenje poreza na plaće i doprinose, trebala bi biti na stolu Vlade. Predsjednik HUP-a Mihael Furjan za RTL Direkt je objasnio što točno poslodavci traže.

"Ne želimo smanjivati porez na dobit ili dividendu, predlažemo da se smanji porez na dohodak i to smanjenje bi istog trena povećalo plaće svim zaposlenima u Hrvatskoj. Onome tko zarađuje prosječnu plaću to bi bilo 500-600 kuna, a onaj tko zarađuje bi bilo 1500 kuna", kazao je Furjan.

'Želimo povećati zaposlenost'

Furjan je objasnio da bi smanjili i doprinose.

"Povećali bi neoporezivi dio na pet tisuća kuna, smanjili bi osnovnu poreznu stopu s 20 na 15 posto i ostavili bi stopu od 30 posto, ali bi je počeli kasnije primjenjivati na većoj razini dohotka. Htjeli bi smanjenje doprinosa do dva posto za mirovinsko, za zdravstveno do 1,5 posto. Želimo povećati zaposlenost, a ako je povećamo 10 posto možemo relativno smanjiti doprinose za 10 posto. U Hrvatskoj imamo, ali i nemamo, pola milijuna ljudi koji su osiguranici. Imamo milijun građana koji su oslobođeni plaćanja doprinosa što je u redu ako država tako odredi, ali država za njih mora platiti doprinose jer nije u redu da jedni plaćaju, a drugi ne.

Nije u redu da jedni plaćaju pet puta više nego drugi, a drugi nalaze način kako da izbjegnu plaćanje doprinosa. Želimo da svi plaćaju doprinose i na taj način se može povećati održivost mirovinskog i zdravstvenog sustava. Dva ključna problema hrvatskog gospodarstva, strukturnog, su da imamo premali broj zaposlenih na broj umirovljenika i zdravstvenih osiguranika i kao poslodavci tražimo niže porezno opterećenje koje će nam donijeti veću zaposlenost i potrošnju i veće prihode od PDV-a", kazao je.

'Tehnološki smo zaostali pa nismo produktivni'

Komentirao je i prigovor sindikata da će poslodavci na kraju uzeti profit i da on neće ići u plaće radnicima.

"Ukupna dobit svih poduzetnika u Hrvatskoj 2020. je bila 21 milijardu kuna. Izdvajanje iz bruto plaće sa svim doprinosima u 2020. je bilo više od 200 milijardi kuna. Da ukinemo dobit i prebacimo svu dobit u plaće, to je apsurdno jer nitko ne bi investirao bez povrata na kapital, mogli bi povećati plaće manje od 10 posto. Hrvatsko gospodarstvo nije dovoljno profitabilno i produktivno, a nismo produktivni jer smo tehnološki zaostali i trebamo pomoć, porezne poticaje, načine kako da povećamo tehnološku opremljenost", kazao.

"Nama se često kaže da nema tko više raditi u Hrvatskoj. Ima, mogli bi prebaciti 50 tisuća ljudi iz javnog u privatni sektor i to je rješenje. Porezi mogu biti smanjeni ne dva ili tri posto, nego u relativnom iznosu 20 posto smanjeni", kazao je Furjan.

Savjet premijeru

Inflacija je sve veća i veća, a premijeru je uputio i jedan savjet.

"Imamo globalni problem inflacije. Prije smo znali živjeti u inflaciji, ali smo imali tvrdu valutu. Euro je tvrd, ali imamo problem inflacije i nema tu rješenja. Bojim se da će inflacija još rasti neko vrijeme, da ćemo ući u razdoblje stagflacije, jer će velike cijene dovesti do smanjene potražnje, ljudi će biti prisiljeni trošiti manje. Imao obrnuti trend, da im novac ne izgubi na vrijednosti ljudi kupuju više, ali doći ćemo do pada aktivnosti i država bi trebala pomoći da ne dođe do tog pada. Zadnjih godinu i nešto imamo izraziti rast izvoza i svi naši pokazatelji gospodarski rastu. Bojim se da ćemo u idućim kvartalima vidjeti posljedice rata i rasta cijena", kazao je.

Kazao je i da je zamrzavanje cijena kratkoročno rješenje.

"Dugoročno zamrzavanje cijena donosi nestašice i treba pustiti da tržište funkcionira. Ako imamo monopole treba razmisliti. Ako je HEP monopolist, a de facto još uvijek je, nema razloga da HEP prati svjetsku cijenu kada govorimo o prodaji struje poduzetnicima, ako im nisu porasli troškovi proizvodnje u hidro ili vjetroelektranama", kazao je Furjan.