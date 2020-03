INFEKTOLOGINJA IZ OSIJEKA UPOZORAVA: ‘U ovom trenutku smo svi potencijalno zaraženi, a da to ni ne znamo’

‘Zanimljivo je i da je dolaskom epidemije iznimno porastao interes za infektologiju, pa već sada imamo četvero studenata šeste godine koji bi željeli pomoći’

Predstojnica Klinike za infektologiju KBC-a Osijek, prof. prim. dr. sc. Ljiljana Perić, u razgovoru za Glas Slavonije kako su s dolaskom pandemije koronavirusa u Osijek vratili njihovih četvero specijalizanata iz Klinike za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević‘ u Zagrebu.

“Tu je i još jedna specijalizantica koja će za godinu dana ići u Zagreb. Tako nas je trenutačno sa specijalizantima 11. To su krasni mladi ljudi i bit će vrsni infektolozi, tako da će naša bolnica i županija imati izvrstan kadar o ovom pitanju. Zanimljivo je i da je dolaskom epidemije iznimno porastao interes za infektologiju, pa već sada imamo četvero studenata šeste godine koji bi željeli pomoći.

Mi zadiremo u svaku struku kroz potencijalnu infekciju, i ja i sve svoje infektologe učim da ‘si bio ili ćeš kad-tad biti inficiran‘. Mi smo konzilijarni doktori i naš prvi alat je antibiotik, te pomažemo svim bolesnicima, ali s virusnim infekcijama je nešto drukčije”, ispričala je Perić za Glas Slavonije.

Svi su potencijalno zaraženi

Dodala je kako su od trenutka kada je krenula pandemija na poslu po cijeli dan, od jutra do večeri. Spavaju jako malo, a od ranog jutra, u pet sati, čekaju prve nalaze. Na osječkoj Klinici za infektologiju imaju kapacitet za smještaj 52 bolesnika, a u ovom trenutku ih je 20-ak i većinom su smješteni zajedno jer kao zaraženi ne moraju strepjeti od drugih zaraženih, a i pokazalo se bolje s psihološke strane.

“U ovom trenutku smo potencijalno svi zaraženi i to možda ne znamo, i baš zato trebamo smanjiti kontakte kako bi, kada vi kihnete, a možda nosite virus, on pao na zemlju i uginuo, jer ako ne nađe drugog čovjeka na kojem se može razvijati, on ugiba. Prijenos virusa treba još jednom objasniti. Nakon kontakta s osobom vi ste potencijalno zaraženi već od drugog do 14. dana, i to je vrijeme kada se virusi razmnožavaju i moraju dosegnuti infektivnu dozu kojom mogu slamati organizam”, upozorila je Perić.

