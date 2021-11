Voditelj Odjela za infektologiju u dubrovačkoj bolnici Stjepan Đuričić upozorio je u srijedu da je stanje na odjelu teško i psihofizički iscrpljujuće, ocijenivši poražavajućim i frustrirajućim što se ljude, koji su trebali biti procijepljeni, na odjel prima neprocijepljene s teškom kliničkom slikom.

"To je poražavajuće. Kao društvo smo tu propustili dosta napraviti, dozvolili smo polemike o cijepljenju neutemeljene na znanstvenim činjenicama. To je ljude poljuljalo i ovo su posljedice. Od covida dnevno umire autobus ljudi, ljudi su sebični i ne misle na druge. Ti se problemi slijevaju u bolnicu i dolazi do kolapsa. Razočaran sam", izjavio je Đuričić na konferenciji za novinare pred dubrovačkom bolnicom.

Istaknuo je kako su od Prevlake do Splita trenutno djelatna samo dva specijalista infektologa, on i kolegica Ljiljana Betica Radić, jedna kolegica je na porodiljskom, a druga pred odlaskom u Irsku.

Davat ćemo osam od deset mjesečnih dežurstava dok ne padnemo

"Nadam se da će se ostatak sustava uključiti i pomoći nam. Mi ćemo, kao i dosad, davati osam do deset dežurstava mjesečno, dok netko od nas ne padne", upozorio je.

Naveo je kako imaju 56 stacionarnih pacijenata, ne znaju koliko im još dolazi s Hitnog prijema, velik ih je broj na oksigenoj terapiji, što povlači pitanje opterećenja sustava s kisikom. "Od deset visokoprotočnih oksigenatora jutros je uključeno njih devet, možda ću u svom dežurstvu moći osloboditi još jedan ako pacijent bude stabilan", rekao je Đuričić.

Infektologinja u dubrovačkoj bolnici Ljiljana Betica Radić kazala je kako na odjel primaju i po deset novih pacijenata te su uvijek uznemireni kad čuju brojke o novozaraženima.

"Od tog broja deset posto očekujemo u bolnici. Potom određeni dio završi i na respiratoru. Uvijek se pitate koji je razlog necijepljenja. Kod starih pacijenata s kroničnim bolestima uvijek je to strah, jer je teško bolestan. To je teško za razumjeti", izjavila je Betica Radić.

Obvezno cijepljenje možda kratkoročno, dugoročno ne

Naglasila je kako je obavezno cijepljenje dugoročno loša mjera, da se zbog trenutnog stanja može narediti kratkoročno, ali dugoročno nije dobro.

"Nikad nije dobro ništa naređivati i nametati. U zemljama sjeverne Europe cjepivo za djecu nije obavezno, a više ih se cijepilo nego kod nas, gdje je obavezno. Zdravstvena kultura je dugoročni proces", zaključila je Betica Radić.

Ravnatelj dubrovačko-neretvanskog Zavoda za javno zdravstvo Mato Lakić istaknuo je kako županija bilježi rekordnu 14-dnevnu incidenciju od 1860 na milijun stanovnika, uz također rekordan udio od 30 posto pozitivnih u testiranima. Pritom je najgora situacija u općinama Vela Luka i Župa dubrovačka te gradovima Opuzenu i Dubrovniku, kao i u Konavlima.

"Imamo 14-dnevni mortalitet 106 na milijun osoba, što je nešto manje nego prije i to pripisujemo cijepljenju i blažoj kliničkoj slici", rekao je Lakić i dodao kako je u Zavodu dostignut najveći mogući kapacitet za testiranje, zbog čega nema naručivanja, već se testira isti dan.

Dvije doze primilo 58 posto stanovništva, booster za cijepljene prije 6 mjeseci

Naveo je kako je procijepljenost prvom dozom u odraslom stanovništvu gotovo 60 posto, a 58 posto s dvije doze. Najavio je kako će se, zbog velikog interesa, punkt za cijepljenje u dubrovačkom studentskom domu, osim srijede i četvrtka, provesti i u petak, 12. studenoga.

"Svi koji su se drugom dozom cijepili prije šest mjeseci trebaju se cijepiti 'booster' dozom, jer imunitet s vremenom opada i smanjena je zaštita od delta soja. Dosad se 'booster' dozom cijepilo manje od tisuću ljudi", rekao je Lakić i preporučio online nastavu do daljnjega, kao i cijepljenje djece starije od 12 godina, čiji je udio u zaraženima oko 25 posto.

Ravnatelj dubrovačke bolnice Marijo Bekić izvijestio je kako je hospitalizirana 61 pozitivna osoba, od kojih je pet na intenzivnom liječenju. Većina je starija od 65 godina i s komorbiditetima, a tri četvrtine nisu cijepljeni..

"Oko 75 posto bolničkog osoblja je ili preboljelo ili cijepljeno. Imamo i na Covid odjelu nekoliko necijepljenih sestara i tehničara, ali se uredno testiraju četiri puta tjedno. Time smo utvrdili četiri pozitivna djelatnika. Nismo imali slučaj da je netko odbio testiranje", rekao je Bekić.