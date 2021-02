INFEKTOLOG UPOZORAVA HRVATE: ‘Nemojte napraviti takvu pogrešku i cijepiti starije od 65 AstraZenecinim cjepivom!’

Infektolog upozorava da Hrvatska ne napravi grešku i cijepi s AstraZenecinim cjepivom starije građane od 65 godina

Brojne europske države, kao što su Švedska, Danska, Njemačka itd. s cjepivom AstraZenece cijepiti će samo stanovništvo mlađe od 65 godina života, dok su Italija i Španjolska tu granicu spustile na 55 godina života. Prof. dr. sc. Andrej Trampuž, specijalist infektologije i interne medicine, šef Odjela za kiruršku infektologiju bolnice Charite u Berlinu, rekao je za Slobodnu Dalmaciju da je kod mlađih od 65 godina učinkovitost ovog cjepiva oko 80-90 posto.

“Stoga, ako stariji od 65 godina imaju mogućnost birati između standardnog cjepiva kakvo je AstraZeneca i cjepiva dobivenog na bazi mRNK tehnologije (PfizerBiontech, Moderna), trebaju odabrati mRNK cjepivo”, dodao je.

Učinkovitost ovisi o imunitetu

Upitan zbog čega je mRNK cjepivo bolje od standardnog cjepiva protiv COVID-a, kaže da kod svih tradicionalnih cjepiva imunološki odgovor ovisi o imunološkom sustavu osobe koja se cijepi.

“Kako oni stariji od 65 godina imaju u pravilu lošiji imunološki sustav jer su stariji i bolesniji, njihov organizam slabije će odgovoriti na takvo standardno cijepivo, odnosno imat će slabiji imunološki odgovor, za razliku od mlađih ljudi, koji imaju jači imunitet, koji će dobro odgovoriti na to cjepivo. Mi smo u Njemačkoj počeli cijepljenje AstraZenecom i cijepimo stanovništvo do navršene 64 godine starosti. Tako treba uraditi i Hrvatska”, smatra Trampuž.

U Velikoj Britaniji mnogo je ljudi i poviše 65 godina starosti cijepljeno AstraZenecom, Trampuž pretpostavlja da je to iz razloga političkih razloga, jer se to cjepivo i proizvodi u Britaniji, ali i zato što nedostaje ostalih cjepiva na tržištu. Kod njih je s pandemijom COVID-a izuzetno teška situacija i to je čista politička odluka.

“Hrvatska, a i ostale države u Europi, ne trebaju počiniti takvu pogrešku. Sve države koje donose racionalne odluke cjepivom AstraZenece cijepit će stanovništvo do 65 godina života. AstraZeneca nije loše cjepivo, ali samo za one koji još nisu navršili 65 godina života”, rekao je Trampuž.

Kombinacija cjepiva

Na pitanje može li se neka osoba prvi put cijepiti AstraZenecom, a drugi put cjepivom PfizerBiontecha, kako bi imala bolju obranu od koronavirusa, Trampuž kaže da ta mogućnost još uvijek nije isprobana, jer se radi o dva različita cjepiva dobivena dvjema različitim tehnologijama.

“No, mislim da se, recimo, osoba koja se prvo cijepila AstraZenecom, drugi put može cijepiti ruskim cjepivom Sputnik V, jer i ono spada u standardna cjepiva. Za rusko cjepivo Sputnik V počeli smo dobivati informacije i mislim da se, prema za sada dostupnim informacijama, radi o dobrom cjepivu, koje daje zaštitu od 90-ak posto, međutim, opet nema podataka za ljude starije životne dobi”, kaže Trampuž.

Kaže da bi na tržište moglo uskoro doći još jedno mRNK cjepivo protiv Covida-19. “Da, njemački Curevac je ubrzao proces, kako bi uskoro, a računam za dva do tri mjeseca, mogao izići na tržište. Isto tako očekuje se i Janssenovo cjepivo protiv COVID-a, koje spada u standardna cjepiva, kao i AstraZeneca”, rekao je.

Kaže da ne zna za slučaj da je netko umro nakon što se cijepio protiv koronavirusa. “Ne znam da je itko u svijetu umro od infekcije nakon što se cijepio. Ima ih koji umru poslije cijepljenja, ali radi se o osobama koje imaju više od 85-90 godina starosti i koje nisu umrle zato što su se cijepile, već zato što su bile stare i bolesne”, objasnio je Trampuž.

