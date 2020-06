INFEKTOLOG TVRDI: ‘To se nije smjelo dogoditi, organizatori turnira u Zadru moraju odgovarati! Ovako je virus i buknuo u cijeloj Europi…’

‘Dok cijeli zapadni svijet zabranjuje sportske manifestacije uz prisutnost gledatelja, u Hrvatskoj se organizira teniski turnir uz prisutnost velikog broja gledatelja kao da se ništa ne događa’

Prof. dr. sc. Andrej Trampuž, poznati slovenski infektolog, koji živi u Berlinu i radi u bolnici “Charite”, rekao je za Slobodnu Dalmaciju kako bi onaj tko je dopustio da se organizira teniski turnir u Zadru na kojem je bio dopušten dolazak gledatelja dok je koronavirus još prisutan morao odgovarati za tu svoju odluku. “Ovo se nije smjelo dogoditi, morale su se poštovati sve propisane epidemiološke mjere i nije smjelo biti većih okupljanja.”

“Sada se nitko ne može pravdati da nije znao u što se upušta, jer Europa i svijet se već više od četiri mjeseca bore protiv koronavirusa i znaju da je vrlo opasan protivnik. Da se ovakva situacija u Zadru dogodila u siječnju, onda bi se moglo govoriti o tome da nitko ništa nije znao i da su iznenađeni razvojem situacije. Ovako, dok cijeli zapadni svijet zabranjuje sportske manifestacije uz prisutnost gledatelja, u Hrvatskoj se organizira teniski turnir uz prisutnost velikog broja gledatelja kao da se ništa ne događa”, upozorava Trampuž.

Bez javnih okupljanja do cjepiva?

Trampuž je usporedio turnir u Zadru s predizbornim skupom američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je nedavno održan u Tulsi, u Oklahomi, a gdje je zaraženo šestero osoba koje su sudjelovale u organizaciji skupa. “Ljudi moraju biti svjesni da ne smiju organizirati nikakva javna okupljanja sve dok ne pronađemo cjepivo.” Gledatelji bi, kaže, radi sigurnosti morali na tribinama biti udaljeni jedan od drugoga najmanje 1,5 metara i nositi zaštitne maske. Dodaje kako u Europi još uvijek 95 posto stanovništva nije imuno na koronavirus.

“Postoje tzv. superspreader osobe koje, zbog nama nepoznatih razloga, puno više prenose virus. Da to plastično objasnim, njima, kad zakašlju, iz ždrijela izlazi puno veća količina virusa nego drugima. Ako su Zadrani već htjeli organizirati turnir, morali su uvesti mobilnu aplikaciju ‘Coronavirus’, koja se odnedavno primjenjuje u Njemačkoj i koju za sada ima više od 10 milijuna ljudi. Ona omogućava praćenje kontakata unatrag sedam do 14 dana, i to baš one osobe koja je potencijalni širitelj zaraze”, smatra Trampuž. Sada se samo možemo nadati da se koronavirus iz Zadra neće dalje širiti.

Svi se moraju testirati

Priznaje da ga je začudilo organiziranje turnira u Zadru, jer nitko osim Srbije nije organizirao takav turnir. “I upravo se dogodilo ono najgore. Tenisači iz Beograda doputovali su u Zadar, tamo su bili nekoliko dana i vratili se kućama, a ta putovanja nešto su najgore što se može dogoditi za nekontrolirano širenje virusa. To se upravo dogodilo s cijelom Europom. U samo nekoliko dana virus se proširio cijelim kontinentom.”

“Svatko tko je bio s nekim više od 15 minuta, a na udaljenosti manjoj od 1,5 metara, mora se testirati. Svi koji su bili na teniskom turniru u Zadru moraju se testirati”, kaže Trampuž.

Smatra da koronavirus nije oslabio, nego se vrlo često pojavljuju ‘mikroepidemije’. Upozorava kako je potrebno da svi i dalje nose zaštitne maske, drže socijalnu distancu i koriste dezinfekcijska sredstva. “Moći ćemo nastaviti normalno živjeti tek kad se pronađe cjepivo”, zaključuje Trampuž za Slobodnu Dalmaciju.

