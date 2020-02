INFEKTOLOG PROGOVORIO O ZARAZI U SUSJEDSTVU: ‘Vrlo je mala šansa da ćemo izbjeći virus. Nama je najgore, mi smo prvi na udaru’

Infektolog Marko Kutleša rekao je kako su domaće institucije spremne za slučaj pojave koronavirusa te dodao kako je potrebno zadržati zdrav razum, prikupljati informacije od relevantnih izvora i ne paničariti

U Italiji rapidno raste broj zaraženih od koronavirusa, zbog kojeg je pet ljudi u toj zemlji preminulo. Talijanski gradovi u kojima je izbila bolest pretvaraju se u karantene, a na sjeveru zemlje je proglašena “crvena zona”, iz koje nema izlaska. Oni koji se ogluše na to riskiraju zatvorske kazne. O koronavirusu je u Studiju 4 HRT-a govorio infektolog Marko Kutleša iz Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”.

U Hrvatskoj se u posljednjih nekoliko dana u tri navrata posumnjalo na koronavirus, no nalazi su bili negativni. No, u Hrvatsku se vraćaju i brojne izletničke grupe školaraca sa sjevera Italije, pa je Kutleša progovorio i o njihovu tretmanu.

“Čini se da je vrlo mala šansa da će nas izbjeći koronavirus. Očekujemo da će se pojaviti i pacijenti u Hrvatskoj”, rekao je Kutleša te se osvrnuo na školarce: “Očekujem da će oni biti kod kuće i da će se pratiti simptomi. Ako se dogode simptomi zove se epidemiologa i onda se upućuju u bolnicu. U Italiji stanje definitivno nije bezazleno. Oni koji su bili, ako su zdravi – pusti ih se kući i ako se pojave simptomi trebaju se javiti epidemiologu. U slučaju da su baš bili u centru u kojem je bilo oboljelih – onda se može napraviti karantena.”

Autohtono prenošenje virusa

Venecijanski karneval je do daljnjega zbog koronavirusa odgođen, no riječki je proteklog vikenda održan i to uz prisustvo karnevalskih povorki iz Italije. Kutleša smatra da je rizik od širenja bolesti jednak neovisno o tome je li ili nije karneval održan. No, dodaje kako se ubuduće mora o tome razmišljati. Naime, Italija je treće po veličini svjetsko žarište koronavirusa. Iako se on najprije pojavio u Francuskoj i Njemačkoj, ondje je broj zaraženih ostao na desetak, dok u Italiji raste iz sata u sat.

“To je neugodno iznenađenje. Osobno pratim tu situaciju i nisam to očekivao. Činilo se da se situacija počinje smirivati, a onda se u petak dogodilo to što se dogodio s Italijom. To samo pokazuje da je bolest ne predvidiva, da se ne može predvidjeti u kojem će smjeru ići i da su vrlo vjerojatno asimptomatski širitelji. Što znači da je virus teško obuzdati i da se možda može razviti i pandemija”, rekao je Kutleša.

U vodu padaju i ranije informacije kako jedna zaražena osoba bolest može prenijeti na prosječno 11 drugih. Naime, jedna je Južnokoreanka na misi uspjela zaraziti 300 osoba koronavirusom. Doktor Kutleša smatra kako je u toj zemlji stanje slično kao i u Italiji, jer oni imaju autohtoni prijenos virusa, što odgovara širenju pandemije. Osim toga, o koronavirusu nema puno informacija. Ne zna se mnogo o njegovom prijenosu, kao niti o tome je li mutirao. Cjepiva još uvijek nema.

“U ovom trenutku čini se da se on prenosi kapljičnim putem, dakle nešto kao gripa. A gripa se prenosi vrlo efikasno. Činjenica je da nama zdravstvenim djelatnicima najgore, ako ćemo iskreno. Mi vidimo da su još dva doktora u Kini preminula, u Italiji je od jednog pacijenta njih 5 zaraženo. Dakle mi smo sigurno prvi na udaru i sigurno da nama i našim obiteljima nije lako. Želimo što bolje informacije, ali isto tako se moramo pouzdati u ono što nam govore institucije koje imaju kredibilitet”, rekao je Kutleša.

Zadržavanje zdravog razuma

Dodao je kako se informacije trebaju prikupljati od relevantnih ustanova, jer je paniku u ovakvim slučajevima lako stvoriti. Pozvao je na zadržavanje zdravog razuma. Dodao je kako su infektološke službe u Hrvatskoj spremne za pojavljivanje virusa te napomenuo kako kod nas dosad nije zabilježen niti jedan slučaj koronavirusa. Ponovio je i simptome bolesti.

“Simptomi su respiratornog trakta, temperatura, jer pokazalo se da većina pacijenata simptomatski ipak ima temperaturu. Budući da će sada sezona gripe jenjavati, očekujem da će biti i puno više testiranja pacijenata na koronavirus. Nije ovo virus koji će biti nekakva ljudska pošast. To je smrtnost koja nije takva da će biti nekakva kataklizma. Ne trebaju se ljudi previše bojati. Trebaju ići svakodnevno raditi kako se i inače radi i slušati informacije koje se daju iz kriznog stožera. Jer one su jedine pravodobne i relevantne”, zaključio je doktor Kutleša.

