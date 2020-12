INFEKTOLOG IZ DUBRAVE: ‘Nismo se s ovime još susreli. Stanje se odjednom zakomplicira – dolazi do embolija, infarkta, moždanih udara…’

Od ukupnog broja hospitaliziranih, deset posto je priključeno na respirator. Smrtnost jako ovisi o dobi i stanju bolesnika

Infektolog Bruno Baršić, inače voditelj Kriznog stožera KB-a Dubrava, u Dnevniku HTV-a otkrio je kakvo je stanje u toj zagrebačkoj bolnici.

Kaže kako se tamo trenutno liječi 450 bolesnika. “Danas smo imali do popodne 13 prijema, ali tek sad se zapravo stvari zahuktavaju. Bila je jedna veća operacija, puno se radi, ljudi su prenapregnuti, dinamika je velika”, rekao je Baršić.

Kazao je i kako se pacijente najčešće hospitaliziraju zbog upale pluća koja je malo teža pa im treba dati kisik. “Ima i onih težih koji dolaze odmah u jedinicu intenzivnog liječenja sa slikom zatajenja disanja, ali primaju se i drugi COVID-pozitivni bolesnici koji trebaju neke druge zahvate.

Ima dosta teških bolesnika, kod nas obično radi do 70 ventilatora, dakle, umjetno disanje se provodi kod velikog broja bolesnika”, dodao je.

‘Kisik ne može doći do krvi’

Stanje se kod nekih pacijenata zakomplicira osmi, deveti, deseti dan, pa i kasnije. “Nismo se susretali do sada baš s takvom bolesti. To je jedna jaka upalna reakcija koja oštećuje sitne krvne žile i stvara se velika sklonost razvoju tromboza, i lokalno u plućima, ali i drugdje. Aktiviraju se ti mehanizmi koji potiču zgrušavanje i onda to dovodi do toga da imamo i više plućnih embolija i drugih, infarkta, moždanih udara i tako dalje. Ali najveći broj kad govorimo o teškim bolesnicima su ovi s akutnim zatajenjem disanja jer jednostavno kisik ne može doći u krv”, rekao je Baršić.

Smrtnost ovisi o dobi i stanju bolesnika

Od ukupnog broja hospitaliziranih, deset posto je priključeno na respirator. Smrtnost jako ovisi o dobi i stanju bolesnika, rekao je Baršić i dodao da prema američkoj studiji koju je čitao ovog tjedna, starji od 70 godina imaju smrtnost 84 posto.

“To je strašno puno, a takve brojke će i kod nas biti, poručio je Baršić.