INFEKTOLOG IZ BERLINSKE SVEUČILIŠNE BOLNICE: ‘Hrvatska je zakasnila s mjerama i morat će u maksi-karantenu. Zašto se čekalo?’

Slovenski infektolog Andrej Trampuž iz Sveučilišne bolnice Charite u Berlinu gostovao je u Studiju uživo N1 televizije gdje je komentirao epidemiološke mjere u Hrvatskoj, rekavši kako je Hrvatska zakasnila s uvođenjem mjera. No, on također, kao i hrvatski Stožer civilne zaštite, smatra kako je cjepivo svjetlo na kraju tunela.

“Cjepivo je svjetlo na kraju tunela i vrlo smo optimistični da će u sljedećim mjesecima biti kraj pandemije. To što je Velika Britanija prva, nije ni jako bitno. U sljedećim danima i druge države na svijetu će to napraviti, samo je pitanje vremena kada će se početi s cijepljenjem”, kazao je Trampuž.

‘Dovoljno je da se cijepi 50-60 posto populacije’

Kazao je i kolika procijepljenost u populaciji treba biti kako bi ona bila zaštićena od virusa. “Imali smo sreću da se ovo cjepivo razvilo na novoj tehnologiji i da je vrlo učinkovito. Ne treba procijepiti 70 ili 80% stanovništva kao što smo mislili ranije, nego je dovoljno 50 ili 60%. To je ipak puno i nećemo to stići do ljetnih mjeseci, ali ako počnemo cijepiti tamo gdje je virus najopasniji – kod starijih ljudi i onih koji imaju puno kontakata kao primjerice zdravstveni radnici, onda brzo možemo zaustaviti širenje virusa. Virus je i dalje opasan i sljedećih par tjedana moramo uvesti još strože mjere jer svaka infekcija koja se sada dogodi je tragična”, kazao je infektolog.

‘Hrvatska će morati produljiti mjere’

Naglasio je kako će Hrvatska morati produljiti epidemiološke mjere koje su trenutno na snazi do 21. prosinca.

“Sigurno će Hrvatska to morati produžiti, i iz mini-karantene morat će prijeći u maksi-karantenu. Dok ne cijepimo ljude, to je jedini način da smanjimo socijalne kontakte i da spriječimo svaku novu infekciju. Tu je Njemačka zakasnila, a Hrvatska i Slovenija još i više. Morat ćemo pitati političare zašto se čekalo. Znalo se da će biti drugi val koji će biti mnogo gori nego drugi i ne razumijemo zašto nisu ranije, u ljetnim mjesecima sve pripremili da bi spriječili ovu situaciju u kojoj smo danas”, smatra Trampuž.

‘Tragično je žrtvovati starije’

“Što se kasnije počne s maksi-karantenom to su veće štete po ekonomiju. Još je tragičnije da se žrtvuje starije, bolesne ljude i to je znak koliko je neko društvo solidarno. Moramo brinuti i za te ljude. U krizi se najviše pokazuje kako ljudi misle. Vidimo u Švedskoj, sad znamo da to nije bio put, do prije dva tjedna tamo nisu imali karantenu i sada imaju puno veće probleme nego u drugim državama”, kazao je Trampuž.

Njegovo je mišljenje da cijepljenje protiv koronavirusa ne bi trebalo biti obavezno.

“Svatko mora sam odlučiti. Mislim da će problem biti na drugoj strani, više će se ljudi htjeti cijepiti nego što ćemo imati cjepiva. Oni koji se ne cijepe bit će pod rizikom da se zaraze i umru. Imunitet ostaje i virus ne mutira”, dodao je.

Apelirao na građane da se cijepe

Otkrioj je kakvo je stanje u berlinskoj bolnici u kojoj radi. “Svi čekamo cjepivo. Tragično je da stariji ljudi imaju visok rizik od smrtnog ishoda. Zdravstvenim radnicima nije samo psihički teško, nego i fizički. Oko 20% mojih kolega se zarazilo”, rekao je te dodao da ne očekuje treći val. Na građane je apelirao da se cijepe.

“Trećeg vala neće biti, osim kod onih koji se neće cijepiti, oni su i zaslužili jer je to nesolidarno. Ima puno ljudi koji prenose virus, ali su asimptomatski”, zaključio je Trampuž.