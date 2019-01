INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA PALA ZA VIŠE OD 6 POSTO: Najveći potop u posljednje dvije godine, pad i na godišnjoj razini

Industrijska proizvodnja pala je i u cijeloj 2018., prvi put nakon 2018. godine

Industrijska je proizvodnja u Hrvatskoj u prosincu prošle godine potonula 6,6 posto u odnosu na isti mjesec godinu dana prije, što je njezin najoštriji pad u posljednje dvije godine, pa je i u cijeloj 2018. proizvodnja pala, prvi put nakon četiri godine.

Prema u utorak objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), industrijska je proizvodnja, prema kalendarski prilagođenim podacima, u prosincu pala za 2,9 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na prosinca 2017. godine potonula za 6,6 posto.

Šesti mjesec zaredom

To je već šesti mjesec zaredom kako je proizvodnja pala na godišnjoj razini, i to znatno oštrije nego mjesec dana prije kada je oslabila 0,9 posto. To je i najveći pad proizvodnje od prosinca 2016. godine, kada je potonula više od 14 posto.

Od kraja prošle godine industrijska je proizvodnja vrlo nestabilna, pa je u 12 od posljednjih 14 mjeseci zabilježila pad na godišnjoj razini.

Zbog toga je u cijeloj prošloj godini industrijska proizvodnja bila za 1 posto manja nego u 2017., što je njezin prvi pad nakon četiri godine. U 2017. je proizvodnja porasla za 1,9 posto.