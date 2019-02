INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA PADA ČETVRTI MJESEC ZAREDOM: ‘Ovaj silazni trend dio je jednog dužeg trenda’

Hrvatska gospodarska komora ipak očekuje kako će industrijska proizvodnja u 2018. biti za 0,4 posto veća

U listopadu ove godine ostvaren je pad industrijske proizvodnje koja je, prema kalendarski prilagođenim podacima, bila 2,4% manja u odnosu na listopad 2017. godine. Strukturno, taj pad rezultat je smanjenja proizvodnje kod rudarstva i vađenja (-3,7%, negativan trend koji kontinuirano traje 11 mjeseci) te kod prerađivačke industrije (-3,5%, negativan trend koji kontinuirano traje četiri mjeseca). Kod opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacije u promatranome mjesecu zabilježen je godišnji rast od 7%, stoji u priopćenju Hrvatske gospodarske komore (HGK).

“Na listopadska kretanja proizvodnje u prerađivačkoj industriji najveći negativan utjecaj (imajući u vidu stopu pada i udio u strukturi proizvodnje) imao je pad proizvodnje gotovih metalnih proizvoda (-24,4%, druga po udjelu najveća grana prerađivačke industrije) i pad kod najveće (po udjelu u proizvodnji) grane prerađivačke industrije, tj. proizvodnje prehrambenih proizvoda (-8,7%). U obje spomenute grane bilježi se negativan godišnji trend koji kontinuirano traje četiri mjeseca.

Negativna kretanja

Listopadskim padom nastavljen je negativan godišnji trend ukupne industrijske proizvodnje koji kontinuirano traje četiri mjeseca. Taj četveromjesečni kontinuirani silazni trend dio je jednog dužeg diskontinuiranog negativnoga trenda koji traje od studenoga 2017. godine. Na spomenuti negativan trend djelomično je utjecalo ovogodišnje smanjenje dinamike rasta inozemne potražnje (vrijednost robnoga izvoza) te još uvijek niska razina domaće potražnje (osobna potrošnja i investicije).

U prvih deset mjeseci ove godine ostvaren je pad industrijske proizvodnje koja je, prema kalendarski prilagođenim podacima, bila 0,5% manja u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Strukturno, na kumulativnoj razini, proizvodnja gotovih metalnih proizvoda i proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava (uključuje i brodogradnju koja ima utjecaja i na kretanja u drugim granama prerađivačke industrije) imale su najveći negativan utjecaj na negativna kretanja unutar prerađivačke industrije.

S obzirom na to da su krajem prošle godine bilježena negativna kretanja (koja će biti baza za usporedbu s preostala dva ovogodišnja mjeseca) i određenih umjereno povoljnijih očekivanja samih proizvođača (prema podacima iz ankete Europske komisije koji se odnose na očekivanja budućih kretanja same proizvodnje), očekujemo da će ova godina ipak završiti u blagom plusu, tj. da će industrijska proizvodnja biti 0,4% veća, ali i tim rastom će razina proizvodnje biti još uvijek manja (za 8,2%) od one iz 2008. godine”, navodi HGK u priopćenju.