INDIJA ČETVRTI DAN ZAREDOM IMA REKORDNE CRNE BROJKE: Pomoći će im i Amerikanci; Pristižu podaci županija

Jučer je zabilježeno 2535 novih slučajeva zaraze koronavirusom, uz ukupno 16.347 aktivnih slučajeva, 2214 hospitaliziranih i 31 preminulu osobu

Hospitalizirano je 2214 osoba, od kojih je na respiratorima njih 224

Preminula je 31 osoba, a oporavilo se njih 2325

U svijetu je zabilježeno ukupno 146.475.316 slučajeva zaraze, preminulo je 3.099.816 ljudi, a oporavilo se njih 84.350.867

Požeško-slavonska županija: 39 novozaraženih

8:10 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno su aktivna 463 slučaja zaraze korona virusom (COVID-19), 447 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 16 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 800 osoba, a ukupno su testirane 39553 osobe. Na posljednjem testiranju obrađena su 244 uzorka, od kojih je 39 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

U Brazilu rekordan broj preminulih od covida-19 u travnju

8:10 – U Brazilu je u subotu došlo do mračne prekretnice budući da je travanj najsmrtonosniji mjesec u zemlji otkako je počela pandemija covid-19, priopćile su vlasti. Južnoamerička država do sada je zabilježila 67 977 smrtnih slučajeva u travnju, što ga čini najsmrtonosnijim mjesecom i prije nego što je završio, nadmašivši 66 573 preminulih u ožujku, priopćilo je ministarstvo zdravstva. Samo u protekla 24 sata, u Brazilu je umrlo 3076 ljudi, a sedmodnevni prosjek iznosi 2545 smrti dnevno.

U subotu je zabilježeno i 71 137 novooboljelih, s dnevnim prosjekom većim od 60 000 novozaraženih u posljednja dva tjedna. Najmnogoljudnija zemlja Latinske Amerike od 212 milijuna ljudi, u pandemiji je izgubila više od 380 000 stanovnika.

Prema apsolutnim vrijednostima, samo je SAD prošao gore od Brazila, no uspoređujući i s američkom i s južnom hemisferom, njegova stopa smrtnosti na 100 000 stanovnika je najviša. Unatoč podacima, stručnjaci tvrde da se u Brazilu krivulja zaraze i smrtnih ishoda zapravo stabilizira.

Brazilski zavod za javno zdravstvo Fiocruz priopćio je u petak da je “u posljednja dva tjedna došlo do stabilizacije slučajeva i preminulih od posljedica koronavirusa, što nagovještava novu razinu prijenosa infekcije”. U narednim tjednima, stopa smrtnosti trebala bi se kretati oko 3 000 dnevno, navodi se. U potpunosti je cijepljeno samo 5,8% brazilskog stanovništva. Ministarstvo zdravstva u rujnu planira dovršiti cijepljenje prioritetnih skupina koje broje 77 milijuna ljudi.

Indija: četvrti dan zaredom rekordni broj oboljelih i umrlih

8:10 – Četvrti dan zaredom Indija je u nedjelju zabilježila rekordni broj oboljelih od koronavirusa što povećava pritisak na bolnički sustav koji se urušava pod pritiskom broja oboljelih i nestašica kisika i lijekova, prenose svjetski mediji. Sa 349.691 novoboljelih u nedjelju u zemlji je evidentirano ukupno gotovo 17 milijuna oboljelih od početka pandemije, prenio je BBC.

Prepune bolnice danima grčevito pokušavaju nabaviti kisik i odbijaju nove bolesnike, a indijska vlada angažirala je vojne zračne snage u pokušaju da osigura dostavu bolnicama u najpogođenijim područjima. Stanje je posebno teško u glavnom gradu Delhiju gdje pacijenti umiru u bolnicama jer nema više kisika.

Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da je stanje u Indiji “pogubni podsjetnik” na ono što koronavirus može uzrokovati. U protekla 24 sata u Indiji broj umrlih povećao se za 2767, dosad najviše u jednom danu. Početkom godine indijska je vlada mislila da je pobijedila virus.

Sredinom veljače broj novozaraženih smanjio se na 11.000 dnevno, počeo je izvoz cjepiva i u ožujku ministarstvo zdravstva objavilo je da je u završnici epidemije koronavirusa. No od tada izbio je novi val potaknut pojavom novih varijanti koronavirusa, kao i masovnim okupljanjima poput festivala Kumbh Mela koji je privukao milijune hodošasnike početkom travnja. Bolnice u Delhiju upozorile su da su na rubu jer su jedinice intenzivne njege prepune i nema više slobodnih kreveta.

“Gotovo je svaka bolnica na rubu. Bez kisika nema izlaza za mnoge pacijente”, kazao je dr. Sumit Ray za BBC. “Za nekoliko minuta umiru. Gledate te pacijente, na respiratorima su s visokim koncentracijama kisika. Kad kisik stane većina njih umrijet će za nekoliko minuta”.

U bolnicu Jaipur Golden Hospital do petka poslijepodne trebalo je stići 3,6 tona kisika, no tek je djelić stigao do ponoći. Virolozi upozoravaju da se treba učiniti mnogo više da se zaustavi širenje virusa.

Gagandeep Kang s Kršćanskog medicinskog koledža u gradu Velloreu na jugu Indije poručuje da se treba osigurati da se održavaju samo nužne aktivnosti. “Znate kakva su indijska vjenčanja. Treba ograničiti broj okupljenih, bez obzira na to radi li se o obiteljskim događajima ili političkim skupovima. Sve to treba prestati”, kazala je za BBC.

U Njemačkoj potvrđeno 18.773 novih slučajeva koronavirusa

8:10 – U Njemačkoj je broj slučajeva koronavirusa porastao za 18.773, na ukupno 3.287.418, pokazali su u nedjelju podaci Instituta Robert Koch (RKI) za zarazne bolesti. Izvješteni broj žrtava porastao je za 120 na 81.564, pokazalo je istraživanje.

U Njemačkoj su u petak u ponoć stupile na snagu promjene zakona o zaštiti od zaraza koje omogućuju automatsko uvođenje strožih mjera u borbi protiv covida-19, među kojima je i zabrana kretanja između 22 i 5 sati, i to u gradovima i općinama sa sedmodnevnom incidencijom višom od 100 novozaraženih na 100 tisuća stanovnika. Njemačka vlada je uoči stupanja na snagu promjena zakona apelirala na građane da se pridržavaju mjera, posebice onih koje se odnose na smanjenje kontakata u koje spada i zabrana kretanja u razdoblju između 22 i 5 sati.

U mjere koje su po brzom postupku prihvatili donji i gornji dom parlamenta, Bundestag i Bundesrat, osim zabrane noćnog kretanja spadaju i mjere smanjenja kontakata koje omogućavaju susret jednog kućanstva sa samo još jednom osobom iz nekog drugog kućanstva. Maloprodaja, s izuzetkom trgovina za živežne namirnice i dnevne potrepštine, ljekarne i drogerije, smije primati samo kupce s negativnim testom na koronavirus i uz prethodni termin. Iznad sedmodnevne incidencije od 165 u potpunosti se prelazi na internetsku nastavu u školama.

Od 22 do 5 sati je zabranjeno kretanja s izuzetkom trčanja ili šetnje za pojedince što je dozvoljeno do ponoći. Od ponoći pa do 5 ujutro izlazak na ulice je dozvoljen samo osobama s vrlo jakim razlogom poput odlaska na posao ili liječniku. Prema njemačkom ministarstvu unutarnjih poslova, zabrana kretanja se odnosi i na putovanja, s izuzetkom poslovnih putovanja.

SAD planira dodatnu potporu Indiji zbog masovnog porasta slučajeva koronavirusa

8:10 – Sjedinjene Države duboko su zabrinute masovnim porastom slučajeva koronavirusa u Indiji i planiraju brzo rasporediti dodatnu potporu indijskoj vladi i zdravstvenim radnicima, izjavila je u subotu glasnogovornica Bijele kuće.

“U aktivnim smo razgovorima na visokim razinama i planiramo brzo rasporediti dodatnu potporu vladi Indije i indijskim zdravstvenim radnicima dok se bore protiv ove najnovije teške epidemije. Morat ćemo podijeliti više vrlo brzo”, rekla je glasnogovornica Reutersu putem e-pošte. Daljnji detalji oko te potpore nisu bili dostupni odmah.

Indija je na vrhuncu intenzivnog drugog vala pandemije sa porastom broja slučajeva koronavirusa za 346.786, objavilo je u subotu indijsko Ministarstvo zdravstva. Ukupno je u toj zemlji registirano 16,6 milijuna slučajeva zaraze, uključujući i 189.544 smrtnih slučajeva. No, stručnjaci kažu da su brojke vjerojatno višestruko veće i da bi mogle rasti i dalje.

Dužnosnici obje zemlje angažirani su na različitim razinama kako bi osigurali “malu opskrbu ulaznim dijelovima i komponentama američkih tvrtki za proizvodnju cjepiva protiv covida-19 u Indiji”, rekao je glasnogovornik indijskog veleposlanstva u Washingtonu za Reuters.

“Vjerujemo da je važno surađivati na identificiranju uskih grla u medicinskim opskrbnim lancima i potencijalnih rješenja za njihovo prevladavanje te zajedničkoj borbi protiv pandemije i ubrzanju napora na cijepljenju”, dodao je.

Novih 346.786 slučajeva zaraze koronavirusom u Indiji novi je rekord u svijetu treći dan zaredom, dok bolnice u zemlji mole za opskrbu kisikom. Vlada je rasporedila vojne avione i vlakove kako bi dovezla kisik iz drugih dijelova zemlje do Delhija, a kriza se osjeća i u drugim dijelovima zemlje. Indija je u četvrtak premašila američki rekord od 297.430 dnevnih zaraza koronavirusom i sada je globalni epicentar pandemije.

Kostarika s najvećim dnevnim porastom zaraza od početka pandemije

8:10 – Kostarika je u subotu registrirala 1.830 novih infekcija covid-19, što je najveći dnevni porast od početka pandemije, a prostori za najkritičnije pacijente u javnim bolnicama su gotovo puni, izvijestile su zdravstvene vlasti. U toj je srednjoameričkoj zemlji s pet milijuna stanovnika do sada zabilježeno 238.760 slučajeva zaraze i 3.143 smrtnih slučajeva od covida-19.

“Proživljavamo najmračniji zdravstveni trenutak Kostarike u moderno doba”, izjavio je ministar zdravstva Kostarike Daniel Salas u televizijskom obraćanju naciji.

Dodao je da je 125 kreveta na odjelima intenzivne njege dodijeljeno za teške slučajeve covid-19 popunjeno 94 posto te da bi se preostali prostor mogao popuniti idućih dana. Salas je rekao da automobili od 21 do 5 sati ujutro ne mogu biti na cesti, što je mjera za sprečavanje širenja koronavirusa, ali i da vlasti ne bi nametale strože zaključavanje kako ne bi naštetile gospodarstvu, koje je ovisno o turizmu i snažno pogođeno pandemijom.

“Moramo uzeti u obzir da ljudi moraju raditi”, rekao je Salas, napominjući kako su vladini resursi za isplatu financijske pomoći potrošeni prošle godine.

U Bagdadu najmanje 23 mrtvih u požaru u bolnici za pacijente s covidom

8:10 – Najmanje 23 osobe smrtno su stradale u subotu u požaru u bolnici u Bagdadu koja je bila opremljena za smještaj pacijenata s covidom-19, a više od 40 osoba je i ozlijeđeno, javili su medicinski izvori. Požar u bolnici Ibn Khatib na području mosta Diyala u iračkom glavnom gradu prouzročila je eksplozija spremnika s kisikom.

Medicinski izvori su rekli da su pacijenti koji nisu ozlijeđeni u eksploziji premještani iz bolnice, dok je Reutersov fotograf svjedočio da su mnoga kola hitne pomoći jurila prema bolnici, odvozeći one ozlijeđene u požaru. Šef iračke jedinice civilne obrane rekao je da je požar izbio na odjelu za plućnu intenzivnu njegu i da je 90 ljudi spašeno iz bolnice od 120, citirala ga je državna novinska agencija INA. General-bojnik Kadhim Bohan dodao je da je požar ugašen.