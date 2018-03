INCIDENT U ZET-ovu AUTOBUSU: ‘Vozač me prvo grozno vrijeđao, a potom pitao imam li krsni list i idem li na misu! Sve je snimljeno’

U četvrtak se u ZET-ovu autobusu na liniji broj 217 dogodio incident tijekom kojeg je vozač autobusa putnicu vrijeđao na temelju izgleda, a potom i na temelju vjerskog opredjeljenja.

U redakciju net.hr-a javila se vidno uznemirena putnica upozoravajući nas na incident koji je doživjela u četvrtak prijepodne na ZET-ovoj autobusnoj liniji 217. Ističe da ju je tijekom vožnje u smjeru Kvaternikova trga vozač autobusa izvrijeđao.

“Prvo me vrijeđao na temelju mog izgleda, govorio mi da skinem pirs s usne jer ću umrijeti od toga i slične grozote da bi nakon toga prešao na ispitivanje jesam li krštena, idem li na misu i da će me moj zaručnik jednog dana ostaviti zbog toga. Ostala sam u apsolutnom šoku i nisam se mogla ni pomaknuti. Jedna draga gospođa je stala u moju obranu i navodno je to i snimila i jako sam joj zahvalna”, ispričala nam je D.D. koja nas moli da upozorimo sve putnike koji se voze tom linijom da im za vožnju treba krsni list.

Putnica se zbog incidenta obratila ZET-u od kojeg smo i mi zatražili pojašnjenje. Glasnogovornik Tomislav Jurić potvrdio nam je da su zaprimili prijavu putnice, te kazao kako su na temelju nje odmah započeli interni postupak utvrđivanja okolnosti te da su zatražili izviješća o slučaju.



“Ono što moram reći je da najoštrije ouđujemo svaki oblik vrijeđanja ili diskriminacije. Ispričavamo se putnici”, kazao je Jurić dodajući kako još ipak ne može spekulirati je li doista baš sve tako dok god ne budu imali sve potrebne informacije.

Također je kazao kako žali “što ponekad neprofesionalizam pojedinca baca lošu sliku na cijeli kolektiv”, te je naglasio kako su se odmah povratno javili putnici s informacijama o pokretanju internog postupka te joj uputili ispriku.