INCIDENT U SABORU, ZEKANOVIĆ UPAO KAJTAZIJU NA PRESICU: ‘Pokazao je da je on Cigan, a mi smo Romi’

Zekanović je povišenim tonom napadao okupljene “kako nije u redu da oni kritiziraju čakovečki prosvjed, a sami organiziraju protuprosvjed u isto vrijeme” pa ih je pozvao da dođu na prosvjed

Saborski zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi u Saboru je održao konferenciju za novinare na kojoj je upozorio da se u Čakovcu organizira prosvjed koji je usmjeren protiv Roma, izvještava N1. Pred kraj Kajtazijeve presice, došao je saborski zastupnik iz Hrasta Hrvoje Zekanović koji je glasno počeo tvrditi da spomenuti prosvjed u Čakovcu nije usmjeren protiv pripadnika romske nacionalne manjine iako na plakatu stoji rečenica “među Romima ima i dobrih ljudi”.

N1 prenosi kako mu je Veljko Kajtazi odgovorio da ovo nije prvi put da ga napada pa se prisjetio kako je jednom prigodom implicirao da je ukrao kišobran. Zekanović je zatim ustvrdio kako on to nije rekao. Zekanović je povišenim tonom nastavio napadati okupljene “kako nije u redu da oni kritiziraju čakovečki prosvjed, a sami organiziraju protuprosvjed u isto vrijeme” pa ih je pozvao da dođu na prosvjed. Kada su ga suočili sa činjenicom, a to je da se njihovo okupljanje ne događa u isto vrijeme kada i prosvjed, Zekanović se pokupio i otišao.

Predsjednica Saveza Roma Hrvatske, Suzana Krčmar, nakon incidenta je izjavila: “Pitao je zašto se bunimo. Čim je na plakatu da i među Romima postoje dobri ljudi, pa što smo mi, zašto nas se konstantno izdvaja? Da je pisalo na plakatu da se prosvjed organizira zbog pojedinaca koji rade nemir mi bismo šutjeli. Po meni je Zekanović pokazao da je on Cigan, a mi smo Romi”, zaključila je Krčmar.

KAJTAZI O VRIJEĐANJU NA FACEBOOKU: ‘Nisam očekivao ispriku od Culeja nego od Plenkovića‘

Kajtazi je na presici kazao kako je iznenađen činjenicom da organizatori Rome izdvajaju na takav način, čime su, kaže, uznemirili cijelu romsku zajednicu. Dodatno su zatečeni, ljuti i neugodno iznenađeni činjenicom da je Grad Čakovec odbio zahtjev za mirnim okupljanjem dan poslije kako bi odgovorili na generaliziranje, prozivanje i krajnju diskriminaciju.

“Kontraprosvjedom koji nam je zabranjen htjeli smo upozoriti i na katastrofalne životne uvjete u šezdesetak segregiranih romskih naselja diljem zemlje te pozvati na odgovornost, prije svega, predstavnike jedinica lokalne samouprave koji ne čine dovoljno da dođe do pozitivnih pomaka nego, naprotiv, u svoje političke svrhe podržavaju najavljeni politički prosvjed”, upozorio je Kajtazi, dodavši da su ‘dvije osobe koje predstavljaju glavne organizatore prosvjeda ekstremno-desnog političkog svjetonazora te svojim nastupima, prije svega na društvenim mrežama, romsku zajednicu diskriminiraju i uznemiravaju’.

Međimurce i Čakovčane pozvao je da se ne odazovu na skup pod motom ‘Stop teroru’ nego da svoje vrijeme i energiju usmjere ka predstavnicima lokalne samouprave koji godinama ne čine dovoljno da se romska zajednica obrazuje, zaposli i usmjeri u pozitivnom smjeru.

‘Ne želimo postati primjer napada na manjine’

Kajtazi ne negira postojanje problematičnih pojedinaca u romskoj zajednici, ali upozorava da lokalna zajednica ne čini dovoljno na rješavanju problema te da ne postoji adekvatna suradnja s romskom zajednicom. „Svaki put kada se o Romima razgovaralo bez Roma i kada se Rome posebno izdvajalo, to nije dobro završilo. Ne želimo postati novinski primjer napada na manjine kakve viđamo diljem Europe i našoj zemlji priskrbiti takav negativan publicitet i to je nešto što sigurno nećemo dopustiti“, poručio je Kajtazi, najavivši da će romska zajednica od današnjeg dana sve češće i glasnije koristiti pravo na javno okupljanje i u svim većim gradovima organizirati javna okupljanja.

“Ekstremni desničari i osobe koje šire poruke mržnje i koje ne razumiju širinu problema nisu osobe koje će riješiti problem nego će dodatno podijeliti i javnost i stanovništvo Međimurja. Bez obzira na činjenicu da problemi postoje, takvi prosvjedi nisu rješenje”, rekao je Kajtazi, naglasivši da su Romi ujedno i Hrvati i Međimurci.

Ministarstva unutarnjih poslova te pravosuđa pozvao je da se ozbiljnije pozabavi s problematičnim pojedincima koji i romsku i većinsku zajednicu obespravljuju na razne načine. Predstavnik romske zajednice iz Međimurja Matija Oršuš smatra da su sutrašnjim prosvjedom međuljudski odnosi narušeni nekoliko godina unazad te upozorio da su Romi svakodnevno diskriminirani, segregirani i napadani.