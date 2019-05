INCIDENT U SABORU, ZEKANOVIĆ UPAO KAJTAZIJU NA PRESICU: ‘POKAZAO JE DA JE ON CIGAN, A MI SMO ROMI’

Zekanović je povišenim tonom napadao okupljene “kako nije u redu da oni kritiziraju čakovečki prosvjed, a sami organiziraju protuprosvjed u isto vrijeme” pa ih je pozvao da dođu na prosvjed

Saborski zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi u Saboru je održao konferenciju za novinare na kojoj je upozorio da se u Čakovcu organizira prosvjed koji je usmjeren protiv Roma, izvještava N1. Pred kraj Kajtazijeve pressice, došao je saborski zastupnik iz Hrasta Hrvoje Zekanović koji glasno kreće s tvrdnjama da spomenuti prosvjed u Čakovcu nije usmjeren protiv pripadnicima romske nacionalne manjine iako na plakatu stoji rečenica “među Romima ima i dobrih ljudi”.

N1 prenosi da mu je Veljko Kajtazi odgovorio da ovo nije prvi put da ga napada pa se prisjetio kako je jednom prilikom implicirao da je ukrao kišobran. Zekanović je zatim ustvrdio kako on to nije rekao. Zekanović je povišenim tonom nastavio napadati okupljene “kako nije u redu da oni kritiziraju čakovečki prosvjed, a sami organiziraju protuprosvjed u isto vrijeme” pa ih je pozvao da dođu na prosvjed. Kada su ga suočili sa činjenicom, a to je da se njihovo okupljanje ne događa u isto vrijeme kada i prosvjed, Zekanović se pokupio i otišao.

Predsjednica Saveza Roma Hrvatske, Suzana Krčmar, nakon incidenta izjavila je: “Pitao je zašto se bunimo. Čim je na plakatu da i među Romima postoje dobri ljudi, pa što smo mi, zašto nas se konstantno izdvaja? Da je pisalo na plakatu da se prosvjed organizira zbog pojedinaca koji rade nemir mi bi šutjeli. Po meni je Zekanović pokazao da je on cigan, a mi smo Romi”, zaključila je Krčmar.

