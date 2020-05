INCIDENT U OKUČANIMA: Milanović zbog poruke ‘Za dom spremni’ otišao s obilježavanja ‘Bljeska’! ‘Ne želim u tome sudjelovati’

Na obilježavanju ‘Bljeska’ u Okučanima jedan je sudionik bio obučen u odoru s porukom ‘Za dom spremni’, što je nagnalo predsjednika da se makne. ‘To je namjerna provokacija koja se dogodila, smatram to gaženjem žrtava i sjećanja na ovaj događaj. Ubuduće gdje god bude ovakva situacija ja u tome neću sudjelovati’, kazao je Milanović

Predsjednik Zoran Milanović danas je došao u Okučane na obilježavanje 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije ‘Bljesak’, no odlučio je naglo napustiti Okučane. Zajedničkim vijencem i paljenjem svijeća kod spomen-obilježja “Kristalna kocka vedrine” predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković prema programu trebali su odati počast poginulima u toj operaciji.

“Pristali smo na sve elemente protokola, ali na ovo nismo pristali. Ovdje je jedan sudionik bio obučen u odoru s porukom “Za dom spremni” i ja u tome ne želim sudjelovati”, kazao je predsjednik, javlja RTL.

MILANOVIĆ: ‘Kriza je pogodila sve, ali posljedice neće za sve biti jednake. Nejednakost će se povećati i to je ozbiljna prijetnja…’

“To je namjerna provokacija koja se dogodila, smatram to gaženjem žrtava i sjećanja na ovaj događaj. Ubuduće gdje god bude ovakva situacija ja u tome neću sudjelovati. Premijera i predsjednika Sabora razumijem, oni moraju”, rekao je Milanović i dodao da je o incidentu razgovarao i s premijerom Andrejem Plenkovićem: ‘On je slegnuo ramenima. Imam razumijevanja za premijera, ali pozdravu za Dom spremni ovdje nije mjesto’.

Plenković: Njegovo je pravo da ode, naša obveza da ostanemo

Evo kako je situaciju vidio premijer.

“Shvatio sam to da je otišao, kratko smo porazgovarali kad smo tu svi došli, možda jednu minutu. Njemu je očito netko javio da je netko imao majicu HOS-a. To je njegova odluka da ode, vidjeli ste da je prije nekoliko dana kazao za ploču koja više nije u Jasenovcu, što smatram da je dobro, ali smo uvijek poštovali branitelje. Što se mene tiče, svi oni koji su dali život za Hrvatsku imaju moje poštovanje, pa tako i pripadnici HOS-a. Mi nikad ne bismo rekli da se neka ploča gdje su imena branitelja treba baciti. Njegovo je pravo da ode, naša obveza da ostanemo”, rekao je Plenković.

Jandroković: Ne znam zašto ima potrebe otvarati te ideološke prijepore u ovom trenutku

Incident je komentirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

“Žao mi je što se dogodila ova situacija, mislim da to nije bilo primjereno. Svojom izjavom u Jasenovcu je otvorio opet ideološke prijepore i to nije dobro. Svoje političke stavove moramo iznositi na drugim mjestima, a ovdje dajemo poštovanje onima koji su nas branili. Nije fer da on sad prenosi odgovornost na organizatore. Ne znam zašto ima potrebe otvarati te ideološke prijepore u ovom trenutku”, kazao je Jandroković.

Nakon odlaska Milanovića odana je počast poginulima u ‘Bljesku’

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u Okučanima je u petak odana počast poginulima u Vojno-redarstvenoj operaciji (VRO) “Bljesak” kojom je prije 25 godina od okupacije oslobođena zapadna Slavonija. Sam program obilježavanja počeo je intoniranjem himne Republike Hrvatske “Lijepa naša domovino”, a sin poginulog hrvatskog branitelja Krešimir Šimić pročitao je imena poginulih hrvatskih branitelja u VRO “Bljesak”.

Potom su vijence na spomen obilježje “Kristalna kocka vedrine” položili predstavnici obitelji poginulih branitelja, a vijenac državnog vrha položili i zapalili svijeću za poginule branitelje predsjednik Sabora Jandroković te predsjednik Vlade Plenković. Vijenac su položili i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i glavni ravnatelj policije Nikola Milina te predstavnici udruga veterana Domovinskog rata.

Molitvu za mrtve predvodio je vojni ordinarij, mons. Jure Bogdan.

“Bljeskom” su u manje od 32 sata Hrvatske snage s oko 7200 vojnika i policajaca oslobodile zapadnu Slavoniju odnosno oko 500 četvornih kilometara hrvatskog teritorija koji je četiri godine bio okupiran. Uspostavljen je i nadzor nad autocestom Zagreb-Lipovac te željezničkom prugom prema istočnoj Slavoniji.

U operaciji su poginula 42 hrvatska branitelja, a 162 bila su ranjena.

Tijekom akcije Srbi su srušili zrakoplov Rudolfa Perešina, pilota HRZ-a koji je u vrijeme najjačih napada na Hrvatsku 1991. zrakoplovom MIG-21 prebjegao u Austriju. U “Bljesku” su prvi put u Domovinskom ratu korišteni i masovniji udari hrvatskog zrakoplovstva, a taktičko iznenađenje bili su i tenkovi, dopremljeni željeznicom, koji su ulazili izravno u borbu.

Zbog vojnog poraza u operaciji “Bljesak”, srpski pobunjenici su 2. svibnja 1995. godine napali središte Zagreba raketnim sustavom “Orkan” s kasetnim punjenjem s tzv. “zvončićima”, pri čemu je poginulo sedmero ljudi, a njih najmanje 176 ranjeno.

Tadašnjeg vođu srpskih pobunjenika Milana Martića Međunarodni sud u Haagu je zbog zapovijedi da se napadne Zagreb pravomoćno osudio za ratni zločin na 35 godina zatvora.