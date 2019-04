INCIDENT NA TRGU, MUŠKARAC SE DERAO NA BANDIĆA: ‘Kad ćeš doći puštati balone na kolodvor za 300 tisuća Hrvata koji bježe’

Zagrebački gradonačelnik osvrnuo se i na išarani spomenik Franji Tuđmanu, na kojem se ovog puta s jedne strane nalazi grafit ‘Bandić lopov’, dok je s druge strane napisano ‘Mila’ uokvireno srcem

U sklopu dana obilježavanja svijesti o autizmu, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić tradicionalno je puštao balone na trgu bana Josipa Jelačića kada mu je prišao muškarac i počela vikati na njega, piše Večernji list.

“Kad ćeš doći puštati balone na autobusni kolodvor za 300.000 Hrvata koji bježe Flixbusom?! Koje ste popljačkali? Aj dođi malo na autobusni kolodvor i to odgovori. Što se pravite blesavi? Svaki dan idu tri autobusa s ljudima koji bježe u Njemačku”, vikao je muškarac Bandiću.

“Sve je u redu, sve je u redu”, odgovarao mu je Bandić.

SNIMLJEN I PRIVEDEN VANDAL KOJI JE IŠARAO TUĐMANOV SPOMENIK; BANDIĆ: ‘Trebamo zakon da mama i tata to plate’

Treba odvojiti demokraciju od ulice i anarhije

Zagrebački gradonačelnik osvrnuo se i na išarani spomenik prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu, na kojem se ovog puta s jedne strane nalazi grafit ”Bandić lopov”, dok je s druge strane napisano ”Mila” uokvireno srcem.

Bandić je izjavio da je, po njegovim informacijama, počinitelj snimljen videokamerama, priveden u policiju i da će snositi svoj dio odgovornosti za uništavanje gradske imovine.

“Vandalizam se kažnjava i neka institucije rade svoj posao”, komentirao je Bandić Spomenik je pod videnadzorom, a počinitelj je već “priveden tamo gdje treba biti”, rekao je Bandić novinarima, no on ne zna postoje li mogućnosti da se Tuđmanov spomenik dodatno zaštiti od budućih vandala. Zagrebački gradonačelnik je izjavio kako postoje kamere i službe koje čuvaju, no poručio kako treba odvojiti demokraciju od ulice i anarhije.

“Treba samo donijeti zakon da tata i mama plate pola spomenika, onda neće nitko ništa više risati. Ali to treba donijeti Vlada, a ne Grad Zagreb. Mi nemamo mogućnost donijeti ni uredbu sa zakonskom snagom, a kamoli zakon. A to je naša imovina, to su novci poreznih obveznika ovoga grada. Prema tome, demokracija – da, prosvjedi -da, ali vandalizam i uništavanje gradske imovine – ne”, kazao je Milan Bandić.

