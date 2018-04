Mještani Sukošana napali su meteorologe DHMZ-a koji su im pokušavali pojasniti svrhu postavljanja meteorološkog radara u njihovom kraju. Sve je bilo na rubu fizičkog obračuna.

“Nevjerojatno. Sve je bilo na rubu fizičkog obračuna. Srećom, načelnik je na vrijeme shvatio o čemu se radi pa je na vrijeme prekinuo skup”. Riječi su kojima je Ivan Toman iz Crometea opisao dramatičnu situacija koja se odigrala kada su meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda na skupu u Osnovnoj školi Debeljak kod Sukošan tamošnjim stanovnicima pokušali objasniti svrhu postavljanja radara i njihovog utjecaja na kraj u sklopu projekta METMONIC.

Riječ je o projektu koji se financira iz fondova EU i koji za cilj ima modernizaciju meteorološke motriteljske mreže u RH, odnosno osigurati da 100 posto teritorija Hrvatske bude pokriveno redovitim praćenjem i procjenom utjecaja klimatskih promjena. Jedan od tri nova radara trebao bi biti postavljen baš u mjestu u kojem se održao turbulentni skup.

Brdo s 22 antene

“Sve je počeo prezentacijom projekta od strane Nataše Strelec. Govorila je koje su koristi postavljanja radara, gdje će se postaviti. Upadi su počeli i prije kraja njene prezentacije, ali nekako je uspjela privesti prezentaciju do kraka. Onda je bilo zamišljeno da ljudi DHMZ-u postavljaju pitanja. Moram kazati da je većina prisutnih bila starijeg godišta. Prije bih rekao da su to bili verbalni napadi, a nikako pitanja. Jedan od najčešće spominjanih ‘argumenata’ bilo je obolijevanje od raka. Žalu da im je zadnjih 10 godina od raka umrlo čak 60 mještana i da povezuju s postavljanjem antena na brdu Sukošan. Tvrde da na brdu sada postoje 22 antene”, opisivao je Toman za Dalmacijanews te dodao kako je Sterec pojasnila razliku zračenja između telekomunikacijskih anketa i radara, gdje radar uopće svojim elektromagnetskim snopovima zraka ne skenira horizontalno, nego snop ide prema nebu.



Završilo s referendumom

Meteorolozi su stanovnicima pojasnili da je sve lako mjerljivo, a kad nisu uspjeli onda su im predložili da sami naruče stručnjake koji mjere radijaciju. Ni to nije urodilo plodom, kao ni činjenica da ponegdje radari postoje čak i u gradovima. Pojasnili su da radar ne bi smjestili drugdje, jer im zbog riješenih imovinsko-pravnih odnosa odgovara zemljište, no ni to mještane nije zanimalo.

“‘Nećemo vam mi to dozvoliti’, povikaše krkani kada su pale i nove neugodne verbalne prijetnje. U tom trenutku DHMZ je počeo spominjati i zaštitu od strane policije, no tada je, uslijed uzavrele atmosfere, reagirao načelnik prekinuvši skup i najavivši da će se Sukošanci po ovom pitanju vjerojatno izjasniti na lokalnom referendumu”, ispričao je Toman. Sve se završilo na tome da će se Sukošanci o postavljanju radara izjasniti na referendumu.