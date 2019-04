INCIDENT NA PROMOCIJI: Rektor Boras nije dobio ruku pa se odlučio na radikalan potez – nije želio dati diplomu

Prilikom svečane promocije sveučilišnih specijalista dogodio se manji incident kada je jedan specijalist odbio pružiti ruku rektoru Sveučilišta u Zagrebu Damiru Borasu

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras na svečanosti u auli Sveučilišta danas je promovirao 91 sveučilišnoga specijalista, prilikom čega je došlo do manjeg incidenta kada je jedan specijalist odbio pružiti ruku Borasu. Riječ je o specijalistima koji su završili devet sveučilišnih poslijediplomskih interdisiciplinardnih specijalističkih studijskih programa – Diplomaciju, Ekoinženjerstvo, Javnu upravu, Konferencijsko prevođenje, Prava djece, Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija, Upravljanje gradom, Upravljanje krizama i Priprema i provedba EU projekata.

Zagrebačko Sveučilište, ocijenio je rektor Boras, najbolje je, najorganiziranije i najstarije u regiji. Imamo 34 fakulteta od čega su tri akademije, a osim 180 redovitih studija Sveučilište ima i osigurane ionterdisciplinarne studije, dodao je. Studenti koji završavaju Sveučilište u Zagrebu vrhunski su i društveno odgovorni stručnjaci, rekao je rektor.

Pozvao ih da ostanu u Hrvatskoj

Sveučilišne specijaliste je pozvao da ostanu u Hrvatskoj, a ako se odluče otići u inozemstvo, pozvao ih je da se tamo usavrše i vrate natrag u Hrvatsku. Rektor Boras poručio im je i da kao akademski građani, poštuju Sveučilište i o njemu odlučuju unutar sveučilišnih struktura, a ne ‘na ulici’.

Uz rektora Borasa promociji su nazočili prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Miljenko Šimpraga te dekani, prodekani i voditelji navedenih studija: Tvrtko Jakovina, Bruno Zelić, Anamarija Musa, Mirjana Polić Bobić, Dubravka Hrabar, Gordan Ježić i Gojko Bežovan.

Nakon što im je rektor Boras dodijelio diplome promovirani sveučilišni specijalisti upisivali su se u Knjigu sveučilišnih interdisciplinarnih poslijediplomskih studija.

Incident zajenio svečanost

Međutim, svečanost je zasjenio je manji incident u trenutku kada je rektor Boras odbio uručiti diplomu Borisu Jurašinoviću jer mu je Jurašinović odbio pružiti ruku. Naime, piše Jutarnji list, Jurašinović je bio uvrijeđen jer mu rektor Boras nije odgovorio na pismo u kojemu se požalio na probleme prilikom pohađanja programa sveučilišta Priprema i provedba EU projekata.

“Kolega je meni poslao pismo i tvrdi da mu nisam odgovorio i da mi zato neće pružiti ruku, iako mu ja čestitam na diplomi. Takvom čovjeku ćemo vidjeti zašto ne možemo dati diplomu. To je nepristojno, a ja mu čestitam od srca što je to završio. Diplomu ćemo mu dati izvan ovog protokola”, rekao je Boras te Jurašinoviću nije dao diplomu.

S druge strane Jurašinović se obratio okupljenima s tvrdnjom da je morao čekati sedam mjeseci na obranu rada, a uz to su mu se događale “jako ružne stvari” o kojima nije želio pričati. Na to mu je Boras rekao kako te probleme nije mogao popraviti i da se to radi kroz administraciju. “Napravili smo sve da se to održi što prije. Svejedno, ja čestitam kolegi. Ovo je sveučilište koje ima svoju tradiciju. Morate se akademski ponašati. Ako želite poštovati tu tradiciju, poštujte i rektora kakav god bio”.