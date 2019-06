INCIDENT NA PLAŽI; Iako je platila ulaz 80 kn, htjeli je otjerati: ‘Rekli su mi da sam frustrirana baba, krava i onda me ozlijedili’

Djelatnica Windsurfinga nas je krajnje bahato pokušala otjerati riječima da ne smijemo biti ovdje, da što ja ne vidim da je to za sport, ispričala je I. N. i dodala da ju je djelatnica nastavila i vrijeđati

Na rtu Kamenjak jučer dogodio incident o kojem je Porečanka I. N. ispričala Glasu Istre. Naime, nju su jučer oko 13 sati djelatnici Windsurf Stationa Premantura pokušali otjerati s plaže jer oni imaju koncesiju. Kako je na Kamenjak stigla s 15-godišnjim sinom svoje prijateljice i platila 80 kuna za ulaz, I. N. nije htjela otići, a nakon toga su joj, kaže, oni na koljeno namjerno spustili kajak i ozlijedili ju, pa je pozvana i policija.

“Planirali smo otići na špilje, nismo namjeravali ostati na toj plaži među pedalinama, ali htjeli smo se tamo malo ohladiti. Onda je došla djelatnica Windsurfinga i krajnje bahato pokušala nas otjerati riječima da ne smijemo biti ovdje, da što ja ne vidim da je to za sport”, ispričala je I. N. i dodala da ju je djelatnica nastavila i vrijeđati. Rekla joj je da je “frustrirana baba, krava, da ne zna s kim ima posla”.

‘Vlasnik mi je spustio kajak na koljeno i smijao mi se u lice’

“Na to sam poludjela, rekla sam joj ‘Nemaš me pravo otjerati’ i odlučila da se neću maknuti. No, do mene je stigao vlasnik i rekao da će on tu spustiti kajake te jedan od njih spustio direktno meni na koljeno, smijući mi se u lice”, ispričala je Iva Nerlović za Glas Istre.

Vlasnik koncesije incident nije htio komentirati.