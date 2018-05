Pernar tvrdi da bi čovjek trebao ‘gledati u širinu’

Iz Živog zida jučer su izvijestili kako će otkupiti određenu količinu jagoda domaće proizvodnje te kupljeno voće podijeliti građanima, domovima i školama. Danas su održali to obećanje, no nisu svi blagonaklono gledali na taj potez.

Dok su stajali ispred HNB-a i prolaznicima dijelili jagode, Živozidaše je napao čovjek koji tvrdi da se već 25 godina bavi proizvodnjom jagoda, ljutit jer su jagode dijelili nedaleko od štanda na kojem ih je on prodavao. Sve je snimio Ivan Pernar.

‘Kome ste vi pomogli? Meni sigurno niste pomogli. Što ću ja danas sa svojim jagodama? Ako ste znali da ćete tu danas dijeliti jagode, bilo bi fer da ste došli tamo i pitali nešto. Što bih ja sad trebao napraviti? Samo znate širiti rukama, daj pomogni malo, je****’, galamio je čovjek.

Pernar je situaciju prokomentirao s blagim podsmijehom: ‘Čovjek je agresivan i smeta ga to što dijelimo jagode. On uopće ne može gledati u širinu. Dijelimo jagode tu jer je tu i Hrvatska narodna banka, ali to njega ne zanima. On je u nekom svom filmu’, zaključio je Pernar.