Imunolog Zlatko Trobonjača smatra da bi delta soj koronavirusa mogao prevladati u svijetu. Za HRT je objasnio da je vjerojatno zarazniji od britanskog alfa soja za 23 do 60 posto, što ovisi o podacima iz dosad objavljenih istraživanja. No, neke su njegove karakterisitke itekako poznate.

"Širi se izuzetno brzo, prisutan je u više od sto zemalja svijeta. Imunoinvazivan je, tj. 'izbjegava' imunost koju dobijemo preboljenjem ili cijepljenjem Pfizerom ili Modernom, osobito ako se cijepimo samo jednom dozom cjepiva. To znači da bi dvije trećine ljudi, ako se cijepe samo jednom dozom, za dva do tri tjedna mogli oboljeti simptomatski. No samo 10 posto ljudi koji su cijepljeni objema dozama mogu se zaraziti delta sojem", rekao je Trobonjača.

Velika opasnost od širenja

Istaknuo je da cjepivo AstraZenece ima nešto slabiju učinkovitost, koja je ipak na otprilike 70 posto. "Ako se cijepite Pfizerovim ili Moderninim cjepivom imate 20 puta manje šansu da se hospitalizirate u slučaju kontakta s delta sojem koronavirusa, naglasio je.

S pojavom novih sojeva mijenja se i epidemiološka situacija u svijetu. "Australija i Novi Zeland imaju posebne mjere za imigrante, odmah ih stavljaju u izolaciju i zato imaju dobru sliku. Što se tiče ostalih djelova svijeta sve ovisi o procijepljenosti. Delta soj, koji će sigurno pobijediti, sigurno ugrožava populacije gdje nema dovoljno cijepljenih ljudi", tvrdi Trobonjača kako je cijepljenje, unatoč mogućnosti delta soja da izbjegava imunost, ipak glavno oružje.

"Na prvom je mjestu cijepljenje, osobito kada je riječ o delta soju. Bez obzira na sezonost, postoji opasnost da se on proširi i zato je izuzetno važno što prije se cijepiti s obje doze. Zato, iskoristimo ovo ljetno vrijeme kada naš imunosni sustav bolje funkcionira i cijepimo se, između ostalog i zato što se bojimo četvrtog vala najesen", kazao je.

Produljenje imuniteta

I prije pojave novih sojeva, razmišljalo se o uvođenju treće doze cjepiva koja bi produljila imunitet. "Imunost nakon 2. doze mogla bi se povećati s 210 dana i na godinu dana jer podaci pokazuju da postoji relativno stabilna koncentracija antitijela i naših memorijskih sustava barem osam mjeseci od cijepljenja, a s obzirom na trend parametara možemo očekivati da bi to moglo biti i više od 10 mjeseci", poručio je imunolog i rekao da bi u tom slučaju trošio doze na one koji nisu cijepljeni prije nego na one koji su već dobili dvije doze.