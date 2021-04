IMUNOLOG TROBONJAČA OTKRIO VIŠESTRUKE KORISTI CIJEPLJENJA: ‘Ne štiti se samo osoba koja se cijepila od zaraze’

Imunolog Zlatko Trobonjača tvrdi da se cijepljenjem štiti osoba koja je dobila dozu, ali i sprječava širenje virusa

Imunolog Zlatko Trobonjača objasnio je u Dnevniku N1 zašto cjepivo protiv koronavirusa ima višestruke koristi. Osim što štite osobu koja se cijepila od zaraze, tvrdi on, cijepljenjem se sprječava širenje virusa.

“Cjepiva ne nude samo osobnu zaštitu, nego i smanjuju prijenos virusa među populacijom, jer proizvodnjom protutijela ona se lijepe na površinu virusa i ometaju ga u priljepljivanju kod drugih. Ne iznenađuju podaci o smanjenju prenošenja virusa. Što se tiče učinka cjepiva, nova je ideja postojanja univerzalnih cjepiva. Ideja je doći do zajedničkih dijelova pojedinih virusnih sojeva i da se cjepiva usmjere baš na te dijelove, da se pokrije više sojeva. Problem je da takvi zajednički dijelovi virusa nisu jedini dijelovi antigena virusa. Dakle, takva bi univerzalna cjepiva djelovala na više različitih sojeva, no ne bi djelovali kao što bi cjepivo za svaki pojedinačni soj”, objasnio je Trobonjača.

Iz Pfizera su nedavno poručili da bi možda bilo dobro primijeniti i treću dozu šest do osam mjeseci nakon primjene prve. “U tom trenu koncentracija antitijela visoka, no kada bi padala koncentracija antitijela trebala bi se napraviti revakcinacija”, tumači Trobonjača.

CIJEPLJENJE ĆE POSTATI SEZONSKO? Izvršni direktor Pfizera: ‘Vjerojatno će biti potrebna treća doza unutar 12 mjeseci’

KOLARIĆ SMATRA KAKO JE RJEŠENJE DODATNA, TREĆA DOZA CJEPIVA: ‘Podaci o cjepivima se mijenjaju, dolaze nove spoznaje’

Neintegrirana platforma

Ističe kako je platforma CijepiSe dobro zamišljena, ali nije integrirana u zdravstveni sustav. “To treba integrirati i to će biti dobra i funkcionalna platforma. Ako želimo velik broj imunih osoba do 1. srpnja trebali bi cijepiti 20.000 ljudi dnevno, računajući i nedjelje i sve dane, i tada bi mogli imati oko dva milijuna imunih ljudi u populaciji. To bi dovelo do smirenja epidemije, ali ne bi dovelo do iskorjenjivanja bolesti. U Hrvatskoj vidimo da smo dosegli plato koji je već više dana na visokoj razini i nadamo se da će taj broj početi opadati. I danas imamo visoke brojeve, pa i narednih tjedana možemo očekivati broj hospitaliziranih i umrlih na visokoj razini”, rekao je Trobonjača.

Upozorio je i na način na koji vladajući komuniciraju s građanima. “Važno je pažljivo komunicirati prema javnosti – ne treba govoriti stvari koje bi ljude previše relaksirale, ali ih ne treba ni strašiti”, zaključio je imunolog.

AFERA SE MOGLA IZBJEĆI: Domaća tvrtka je nudila čak 10 puta jeftinije rješenje, ali odgovor – nisu dobili: ‘To su mogli napraviti i studenti’

‘JOŠ NISMO NA VRHUNCU’; Saša Srića: ‘Kliničke slike se puno brže pogoršavaju. Ovo nije plašenje, zastrašivanje, ovo su činjenična stanja’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.