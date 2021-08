Američka savezna agencija za lijekove (FDA) odobrila je primjenu treće doze cjepiva protiv koronavirusa Pfizer/BioNTech i Moderna na osobama slabijeg imuniteta. Naročito se to odnosi na ljude koji su prošli transplantaciju ili imaju kompromitirani imunitet na sličan način. Riječ je o oko tri posto Amerikanaca koji bi odmah mogli primiti treću dozu.

Riječ je o oko tri posto Amerikanaca na kojima primjena treće doze može početi odmah, a dopušta se i cjepivo različito od onog koje je primljeno prvi put. Stručni su odbori u Americi procijenili da osobe s određenim bolestima mogu imati koristi od treće doze, naročito u izbjegavanju zaraze delta-sojem, koji je u SAD-u uzeo maha. Dozvoljeno je čak i cijepljenje dozama različitima od onih koje su osobe primile ranije.

U časopisu New England Journal of Medicine objavljeni su rezultati studije u kojoj je kod većine imunokompromitiranih osoba primijećen dovoljan, pa i jak imuni odgovor nakon treće doze. S druge strane, sir Andrew Pollard, tvorac cjepiva AstraZenece tvrdi da cjepivo ne štiti dovoljno od delta-soja i da neće biti moguće postići imunitet krda.

“Moram se složiti jer nije u pitanju samo delta-varijanta već činjenica da će česte mutacije i dalje dovoditi do nastanka novih varijanti, odnosno 'izmicanja' virusa protutijelima stvorenim cjepivom, ali i protutijelima koja su nastala infekcijom nekim drugim ranijim varijantama virusa”, rekao je za Večernji imunolog Stipan Jonjić s Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Bez kontrole nema imuniteta krda

Bez neutralizacije virusa na mjestu infekcije, smatra Jonjić, teško je uspostaviti potpunu kontrolu širenja koronavirusa, a time i imunitet krda. U skladu s time, osvrnuo se i na sve češće pozive i istraživanja o primjeni treće doze cjepiva.

“Iako je SARS-CoV-2 vrlo opasan virus čija je evolucija još uvijek teško predvidiva, na neki način njegovo ponašanje nalik je onom kod običnih koronavirusa i velika je vjerojatnost da će ovaj virus ostati endemski i da će biti među nama još nepredvidivo dugo vremena. To, međutim, ne znači da ne postoji izlaz.

Iako nisu potpuno efikasna u smislu prevencije ponovne infekcije, postojeća cjepiva jasno su pokazala da nas štite od težih oblika bolesti, a uvjeren sam da će se napraviti i još efikasnija cjepiva, napose ona koja će poticati još snažniji i širi specifični stanični imunitet kojem virus neće moći izmaći. Ipak, nikako ne treba odbaciti protutijela koja jedina mogu spriječiti infekciju, odnosno ponovnu infekciju”, rekao je Jonjić te dodao:

Moralno neprihvatljiva treća doza

“Nema razloga ne vjerovati da će se uskoro stvoriti cjepiva koja snažnije potiču imunost sluznice, poput primjerice cjepiva koja se primjenjuju intranazalno i tako biti učinkovitija u smislu prevencije nove infekcije. Ono što mi se čini zabrinjavajuće činjenica je da svijet već srlja prema trećoj (booster) dozi, a da pritom velika većina ljudi u svijetu nije cijepljena i pitanje je hoće li to ikad biti.

To je, po meni, moralno neprihvatljivo, ali i ostavlja virusu mogućnost evolucije i širenja u razmjerima koji su za sada nepredvidivi. To nikako ne znači da mislim da nam neće trebati neka dodatna vakcinacija, napose za neke ciljane populacije kod kojih je imuni odgovor oslabljen, ali to je već neka druga tema."