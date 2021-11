Nakon što je danas, u petak, broj novozaraženih koronavirusom u Hrvatskoj zamalo dosegao broj od sedam tisuća te zabilježio novi crni rekord od početka epidemije, pitanje je što se može očekivati sljedećih dana. Imunolog i profesor na Medicinskom fakultetu u Rijeci Bojan Polić u Dnevniku HRT-a rekao je da je epidemija izmakla kontroli.

''Posljedice našeg relaksiranog ulaska u jesen i relativno blagih epidemioloških mjera, njihovo nepoštivanje, a i zaraznija delta varijanta virusa su nas doveli u ovu situaciju. Ove nove mjere mislim da će pomoći, ali bojim se da neće biti dovoljne da bi se ovaj val epidemije smirio. Bit će potrebne dodatne mjere, ali mislim da će brojke u iduća dva tjedna još rasti'', kazao je Polić.

'Trebalo je obuhvatiti kafiće i restorane'

On smatra da bi covid-potvrde trebale biti obvezne za ulazak u sve javne prostore.

''Trebalo je obuhvatiti kafiće, restorane, teretane kao što je, primjerice, u Italiji, Austriji ili Njemačkoj gdje su one potrebne za ulazak u bilo koji javni prostor. Covid potvrde imaju dva efekta. Jedan je da se ljudi u zatvorenom prostoru osjećaju sigurnije i da se smanji transmisija virusa. S druge strane da potiču cijepljenje onih koji još nisu cijepljeni. Čini mi se da ovim mjerama to do kraja nije postignuto'', istaknuo je Polić u Dnevniku HRT-a.

Govoreći o procijepljenosti u Hrvatskoj, Polić ističe da sa sadašnjim brojem cijepljenih (nešto više od 50 posto stanovništva) ne možemo pobijediti epidemiju.

''To su pokazala iskustva iz zapadnih zemalja. Na zapadu, Portugal primjerice ima 93 posto cijepljenih, Danska 88, a Švedska ili Norveška imaju preko 80 posto. Tamo je epidemija u porastu, ali nemate značajni porast umrlih i hospitaliziranih i na neki način epidemija je pod kontrolom. S druge strane, Bugarska i Rumunjska, gdje je procijepljenost 25 odnosno 35 posto, imaju kaos u zdravstvenom sustavu'', rekao je Polić.

'I trudnice bi se trebale cijepiti'

On smatra da su covid-potvrde potrebne i u školama, jer se time nastavnici potiču na cijepljenje.

''Trebalo bi vidjeti što s djecom. Trebalo bi potvrde uvesti barem za zaposlene u školskom sustavu'', dodao je.

Govoreći o trudnicama koje su završile na respiratorima, a neke i preminule, Polić ističe da bi se one isto trebale cijepiti.

''One su ugrožene. Vidjeli smo nemile slučajeve, mislim da bi ih mogli vidjeti još. Preporučujem da se cijepe. Epidemiološke analize trudnica u SAD-u pokazale su da one koje su cijepljene, a nisu znale da su trudne, iznijele su trudnoću bez problema i bez komplikacija'', rekao je Polić.