IMUNOLOG OTKRIVA SVE DETALJE O CJEPIVU ASTRAZENECE I DODAJE: ‘Čekanjem drugih vrsta cjepiva možete riskirati kobnu zarazu’

‘AstraZenecino cjepivo nema teže i opasnije nuspojave od drugih cjepiva koja su u opticaju, pa ne postoje razlozi da se osobe starije od 65 godina ne cijepe. Čekanjem drugih vrsta cjepiva riskiraju zarazu koja u ovoj starijoj populaciji može biti kobna’

Prof. dr. Zlatko Trobonjača, imunolog, komentirao je za Slobodnu Dalmaciju cjepivo AstraZenece koje se primjenjuje u dvije doze ubrizgavanjem u mišić nadlaktice s razmakom od 4 ili više tjedana. Objasnio je da se cjepivo ubraja u tzv. genetska cjepiva jer u osnovi nosi gensku uputu za sintezu jednog proteina SARS-CoV-2 virusa, nazvanog S-protein (S, od engl. Spike = šiljak).

“Genska uputa sadržana je u molekuli DNK koju nosi za ljude bezopasni adenovirus čimpanze. Općenito, adenovirusi su uzročnici običnih prehlada, no u ovom slučaju radi se o rekombinantnom, modificiranom adenovirusu koji se nakon injekcije u tijelo primatelja ne može množiti jer mu je iz genoma izbrisan gen odgovoran za replikaciju, a umjesto njega ubačen gen koji kodira prepisivanje S-proteina SARS-CoV-2 virusa.

DNK iz adenovirusa, doduše, ulazi u jezgru, no ne ugrađuje se u genom domaćinske stanice, nego omogućava stvaranje glasničke RNK, koja se u konačnici u citoplazmi stanice prepisuje u S-protein. S-protein SARS-CoV-2 virusa strani je antigen našem imunosnom sustavu zbog čega potiče imunosnu reakciju koja rezultira stvaranjem antivirusnih neutralizirajućih protutijela i stanične imunosti posredovane limfocitima T”, piše Trobonjača za Slobodnu Dalmaciju.

Kako djeluje zaštita?

Trobonjača ističe dalje da se u slučaju infekcije sa SARS-CoV-2 virusom protutijela lijepe po šiljcima virusa na našim sluznicama i u međustaničnim prostorima, ometajući mu vezanje za stanične receptore, čime izostaje virusna replikacija, pa ne dolazi do bolesti.

“Visoka koncentracija protutijela smanjuje zaraznost inficirane osobe, a najvjerojatnije je potire u potpunosti. Antivirusni limfociti T kadri su pronaći virusom inficirane stanice i ubiti ih, čime se eliminiraju i virusi. Visoka koncentracija antivirusnih protutijela koja ne dozvoljava pojavu bolesti u većine ljudi trajat će vjerojatno i više od godinu dana, a T-limfocitna imunost i više desetaka godina, u nekih ljudi i doživotno. T-limfocitna imunost u osnovi ne dozvoljava pojavu teških oblika bolesti i značajno smanjuje smrtnost”, objašnjava.

Manje učinkovita za brazilski i južnoafrički soj

Trobonjača zaključuje da bi većina, od 70-ak posto ljudi nakon cijepljenja cjepivom AstraZeneca bilo zaštićeno od Covida-19 i više od godine dana (to može biti i više godina, no to još uvijek ne možemo znati), a ostatak cijepljenih dugi niz godina bio bi zaštićen T-limfocitnom imunošću od teških oblika Covida-19 kao i od loših ishoda bolesti, u što se ubraja smrtni ishod i dugotrajni Covid.

“AstraZenecino cjepivo pokazuje manju učinkovitost u neutralizaciji mutantnih sojeva nazvanih ‘brazilski’ i ‘južnoafrički’ soj, dok je učinkovitost u blokadi ‘britanskog’ soja gotovo identična sposobnosti blokade izvornog ‘wuhanskog’ soja virusa. Manja učinkovitost antivirusnih mehanizama ne znači potpuni izostanak imunosti jer imunosni odgovor ipak postoji i protiv mutiranih sojeva, pa makar u onoj mjeri koja onemogućava razvoj teških oblika bolesti.

Stariji ljudi općenito slabije imunosno reagiraju, kako na prirodne antigene i patogene, tako i na antigene iz cjepiva. Slabije će reagirati i na AstraZenecino cjepivo, no ipak će reagirati, stvaranjem zaštitne imunosti koja priječi razvoj teške bolesti. Ovo cjepivo nema teže i opasnije nuspojave od drugih cjepiva koja su u opticaju, pa ne postoje razlozi da se osobe starije od 65 godina ne cijepe. Čekanjem drugih vrsta cjepiva riskiraju zarazu koja u ovoj starijoj populaciji može biti kobna”, upozorava Trobonjača za Slobodnu Dalmaciju.

Dodao je da je trenutno najbolje cjepivo, ono koje je prvo dostupno. “A ako je to AstraZenecino cjepivo, ne postoji komparativni razlog prema drugim cjepivima da ga odbijemo”, zaključuje.

