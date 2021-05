IMUNOLOG OBJASNIO ZAŠTO SE TAKO TEŠKO RIJEŠITI TREĆEG VALA PA NAJAVIO ‘KOKTEL’ CJEPIVA: ‘Formirat će se multivalentno cjepivo’

‘Formirat će se multivalentno cjepivo budući da se šire razni sojevi. Pitanje je kako će se to u našoj populaciji širiti, koliko će se novih sojeva stvoriti i kako će se oni ponašati’, nagađa dr. Trobonjača

Imunolog Zlatko Trobonjača iz Sveučilišta u Rijeci za HTV je istaknuo kako je treći val epidemije jako otporam i tek sada počinje popuštati,. „Bez obzira na jake i stroge protuepidemijske mjere, relativno sporo se spušta“, objašnjava, ali uvjeren je kako će se društveni život i ugostiteljstvo oživjeti. S optimizmom gleda i na turističku sezonu, prvenstveno zbog cijepljenja.

“Vidimo da se u Hrvatskoj zadnjih dana oko 30-ak tisuća ljudi dnevno cijepi. Ako nastavimo tom dinamikom onda ćemo imati oko 2 milijuna ljudi imunih do 1. srpnja. To bi onda garantiralo solidnu turističku sezonu, dodaje. Konkretno se osvrnuo i na mogućnost da se zaraze i obole čak i oni koji su primili obje doze.

Možete se zaraziti, ali teški oblici su daleko rijeđi

„Ako gledate podatke o ispitivanju cjepiva onda ćete vidjeti da ono 100% sprečava smrtnost i teže bolesti. No kada cijepite milijune ljudi, onda se neka oboljenja mogu očekivati. Drugačije reagiramo na cjepiva“, rekao je te dodao kako to dodatno ovisi o drugim bolestima i lijekovima pacijenata, od hipertenzije do citostatika koje uzimaju oni oboljeli od raka, zbog kojih slabije reagiraju na cjepivo. Ipak, ističe kako cjepivo drastično smanjuje teže slučajeve.

Dodaje kako epidemiološku sliku dodatno popravlja i broj onih koju su preboljeli covid, ali upozorava i na jedan problem. “To je britanski soj. To je vjerojatno i razlog zašto se ovaj treći val tako sporo rješava“, upozorava.

‘Postoji kampanja protiv tog cjepiva’

Ne vidi problem u cijepivu AstraZenece. Smatra da je to kvalitetno i cjenovno pristupačno cjepivo. “Na nesreću postoji kampanja protiv tog cjepiva zbog vrlo rijetkih neželjenih slučajeva, pa su ga ljudi počeli odbijati. Onda su ga vlasti maknule u stranu, a pobijedilo je ono cjepivo, kojega građani žele. Postoji mogućnost da ljudi drugu dozu dobiju od drugog proizvođača, ali to se još ispituje.”

Iako je primio Pfizerovo cjepivo, Trobonjača kaže da bi vrlo rado primio AstraZenecino cjepivo, bude li se trebalo cijepiti treći put.

“Znam da nešto drugačiju imunost stvara AstraZenecino cjepivo u odnosu na Pfizerovo. Npr. Pfizerovo cjepivo jako potiče proizvodnju protutijela, a s AstraZenecinim cjepivom možda bi mogao čak i bolje stimulirati ovaj drugi kraj imunosti nego s Pfizerovim, kazao je.

Smatra da bi se “koktel” cjepiva mogao pojaviti. “Formirat će se multivalentno cjepivo budući da se šire razni sojevi. Pitanje je kako će se to u našoj populaciji širiti, koliko će se novih sojeva stvoriti i kako će se oni ponašati”, kaže.

Smatra da je potrebno cijepiti se s bilo kojim cjepivom što prije. “Najgora je opcija čekati neko drugo cjepivo ili pak neko drugo vrijeme za cijepljenje. Tada se može dogoditi da se zarazite onim sojevima koji ne samo da su zarazniji nego su i virulentniji, a to znači da uzrokuju teže bolesti”, zaključuje