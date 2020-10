IMUNOLOG OBJASNIO ZAŠTO JE OŠTRO PROTIV IMUNITETA KRDA: ‘To bi bilo svjesno žrtvovanje dijela populacije, postoji nekoliko problema’

‘Ne slažem se s logikom stjecanja imunosti bez cjepiva jer bi to bilo svjesno žrtvovanje dijela populacije. To bi bilo ne samo nehumano nego neopravdano, strašno’

Komentirajući “imunitet krda”, Stipan Jonjić, imunolog i profesor sa Sveučilišta u Rijeci, član Njemačke nacionalne akademije za znanost, rekao je danas za N1 da postoji nekoliko problema vezanih uz tu hipotezu. Također, izjavio je da bi stjecanje “imuniteta krda” bez cjepiva bilo nehumano i neopravdano.

“Nije to pitanje samo postotka, potrebno je nešto više od 60%, ne znam točno, ali problem je što postoji značajan postotak populacije koji je prilično otporan na ovu bolest ili infekcija prolazi asimptomatski. Još nemamo čvrti dokaz koji je razlog tome, je li prirodna imunost ili unakrsna reaktivnost s imunim odgovorom na srodne koronaviruse. Spekuliramo zašto su mlađi otporniji, jer se govori o starijem imunom sustavu, ali to nije jedino rješenje. Čak i djelomično uspješna cjepiva pomogla bi da se kombinacijom mjera i cjepiva zaustavi širenje infekcije”, ističe Jonjić.

“Ne slažem se s logikom stjecanja imunosti bez cjepiva jer bi to bilo svjesno žrtvovanje dijela populacije. To bi bilo ne samo nehumano nego neopravdano, strašno. Znam za te podatke, kolega jedan, ugledni virusolog s Cambridgea je nešto slično rekao neki dan, ali to je na neki način provociranje situacije. Mislim da bi to bilo pogubno, ne priklanjam se takvom mišljenju”, rekao je Jonjić za N1.

Moguće je ponovno inficiranje

Jonjić upozorava da koronavirusi nisu virusi koji izazivaju učinkovit imuni odgovor na duge staze. “Možemo očekivati da bi ljudi koji su sad zaraženi, mogli biti ponovno inficirani za nekoliko mjeseci, a onda opet dolazimo do problema kolektivne imunosti. Činjenica da se možemo ponovno inficirati, ne znači da nas ostatak imunog odgovora neće štititi, ali još moramo vidjeti koliko imunost na koronavirus stvarno traje, za to je potrebno još jedno godinu dana.”

Kaže da je velik broj cjepiva prošao prvu i drugu fazu istraživanja te da je u trećoj fazi koja je esencijalna. “Testira se validnost imunog odgovora, sudjeluju grupe volontera od kojih dio dobije placebo, a drugi dio cjepivo. Oni ne znaju što su dobili i onda se čeka, budući da su izloženi infekciji, pa se statistički uspoređuju grupe, pa se na temelju toga mjeri protektivnost cjepiva. Sve se radi ubrzano, ali tehnologije su bolje pa treba vjerovati da sve ide kako treba. Puno je platformi u završnoj fazi. Koliko znam, za jednu sam čuo da su završili sve i da čekaju samo finalni screening da vide učinak na zaštitu pučanstva, pa ćemo vidjeti”, rekao je Jonjić.

Što se tiče ruskog cjepiva, Jonjić je rekao da su oni rano išli u registraciju, no da ni ne žele ni ne smiju preuranjeno reagirati. “Očito rade završna testiranja. Ako cjepivo bude protektivno, tretirat će se i kao svako drugo. Zašto su išli na prijevremenu registraciju, ne znam. Konkretnih podataka još nema”, rekao je te dodao da i nakon završene treće faze, stručnjake čeka velik posao.

