Omikron se pokazao zaraznijom varijantom koronavirusa, ali s blažim kliničkim slikama od delta varijante - kazao je za RTL Danas prof. Pero Lučin, imunolog s Medicinskog fakulteta u Rijeci. Odgovorio je i na pitanje o tome trebamo li u Hrvatskoj očekivati i pet val epidemije nakon božićnih i novogodišnjih praznika.

"S obzirom na ono što smo mogli pratiti ovih dana, to su intenzivna druženja bez pridržavanja epidemioloških mjera pa možemo očekivati nagli skok i povećanje broja novozaraženih, posebno ako nam je omikron došao, a znamo da ga imamo. Još ne znamo koliko se raširio, ali za očekivati je značajno povećanje broja zaraženih", kazao je.

'Peti val će se nadograditi na postojeći'

Rekao je da je još teško reći hoće li peti val biti i posljednji.

"Omikron je izazvao peti val u većini europskih država gdje god se pojavio, tako da je za očekivati da će se pojaviti i kod nas. Naš četvrti val nije ni prestao tako da će se peti val samo nadograditi na ovaj postojeći", objasnio je.

Kazao je kako se u međuvremenu pojavilo dosta studija o omikron varijanti koronavirusa.

"Studije i izvješća govore da je omikron, čini se, ipak manje opasan, da je manji broj hospitalizacija i težih kliničkih slika. Iako je ipak još malo prerano govoriti o težim kliničkim slikama, one se javljaju kasnije. Ne znamo ni kakva su zbivanja dugotrajnog covida s omikronom jer jednostavno nema dosta iskustva. U svakom slučaju, hospitalizacija je značajno manje, četiri do pet puta manje nego s deltom", ustvrdio je Lučin.

'Put koji je izabrao Izrael je realan'

Izrael je pokrenuo cijepljenje četvrtom dozom, a ondje napominju da se neće boriti protiv petog vala kako bi dosegli tzv. imunitet krda.

"To je jedan od realnih puteva, kada imamo cjepiva za koja znamo da štite od težih oblika bolesti i to dosta dobro, ne štiti dobro dovoljno od zaraze, ali od težih oblika ipak dobro štite, ako cjepivo može spriječiti teže oblike i dozvoliti infekciju s virusom, koji je slabiji, tako postižete imunitet i vodite bitku na dijelu onih koji su najosjetljiviji i najugroženiji. Njih štite svim mogućim mjerama koje su na raspolaganju, a to su i dodatna cijepljenja i sve mjere koje nudi zdravstveni sustav", rekao je Lučin za RTL.

S omikronom se nazire kraj pandemije

Ako dođe do petog vala, Lučin kaže da bi strože mjere trebalo uvoditi samo ako se pokaže da omikron izaziva teže oblike bolesti i da je veliki broj ljudi životno ugrožen, odnosno da se zatrpa zdravstveni sustav s velikim brojem teških bolesnika. Na koncu, kazao je i očekuje li da pandemija okonča ove godine.

"Svi to želimo vjerovati, a jedno od rješenja za pandemiju je da se pojavi virus koji se jako brzo širi, koji izaziva blagu kliničku sliku, odnosno blage oblike bolesti. Tako se omikron zasad ponaša i to su naša očekivanja. I još da usput ne mutira previše. To očekujemo da bi se moglo dogoditi s omikronom. Ali ne trebamo zaboraviti da je ova pandemija globalna i da se ovaj virus neće tako lako maknuti iz naših života sve dok god ne stane u svim dijelovima svijeta", zaključio je imunolog Pero Lučin.

Četvrta doza u Izraelu

Izrael je odobrio četvrtu dozu cjepiva protiv covida-19 za sve ljude iznad 60 godina i medicinsko osoblje, objavio je u nedjelju premijer Naftali Bennett,

Na konferenciji za novinare o pandemiji Bennett je rekao da je ministarstvo zdravstva odobrilo odluku donesenu dva dana pošto je odobrilo četvrtu dozu za visokorizične skupine. "Val omikrona je tu i moramo se zaštititi", rekao je Bennett.

Nedugo nakon početka cijepljenja rizičnih skupina direktor ministarstva zdravstva Nachman Ash odobrio je 4. dozu za štićenike domova za starije i nemoćne.

Izrael je osim toga primio u četvrtak prvu isporuku tableta protiv covida farmaceutske tvrtke Pfizer u vrijeme kada broj zaraženih nastavlja rasti zbog varijante omikron.

Spektakularan porast zaraza

Zadnjih dana Izrael bilježi spektakularni porast zaraza no zasad nije potvrđen i novi porast hospitalizacija.

Izraelske vlasti su u nedjelju potvrdile 4.206 novih slučajeva covida u 24 sata i porast za 195 posto u tjedan dana, što bi moglo povećati pritisak na zdravstveni sustav.

"Možemo predvidjeti 50.000 novih slučajeva na dan uskoro", upozorio je Bennett i ponovio poziv na masovno cijepljenje za odrasle i djecu koji još nisu primili cjepivo.

U zemlji od 9,2 milijuna stanovnika u kojoj je već više od polovice primilo pojačanu, tzv. booster dozu, teži slučajevi oboljenja prisutni su u necijepljenih, navode vlasti.

Ukupno je 1.394.407 zaraženih registrirano od početka pandemije u Izraelu, od čega je 8.244 završilo smrću, prema službenim podacima.