Prof. dr. sc. Matko Marušić, profesor emeritus i dugogodišnji nastavnik imunologije i fiziologije na Medicinskim fakultetima u Splitu i Zagrebu, podsjetio je za Slobodnu Dalmaciju na tri ključne od opasnosti covid-19.

Prvo, kaže da otprilike 0,5 do 3,5 posto umre od covida. "U postocima to izgleda malo, ali u stvarnosti to znači da na milijun onih koji su dobili covid umre njih oko četrdeset tisuća."

Drugo, Marušić napominje da u epidemiji dolazi do prenaprezanja i zatajenja zdravstvenog sustava. "Pate svi kojih se on tiče: osoblje mora previše raditi, bolesnici s covidom, ali i s drugim bolestima ne dobivaju primjerenu skrb, a društvo, dakle država i građani, troši golem novac."

Prema Marušiću, treći problem je što se zatvaraju tvornice i poduzeća da bi se smanjilo širenje zaraze, pa siromašni, pojedinci i društvo, ostaju djelomično ili potpuno bez prihoda. "Nakon što je cjepivo postalo dostupno u 2021., upravo su covid potvrde spasile gospodarstvo – jer cijepljeni rade. Stide li se pritom oni koji se nisu cijepili što ne mogu raditi, bilo zato što su na bolovanju ili zato što bez covid potvrda ne mogu raditi?", pita se.

Umiranje s ili od covida?

Na pitanje o razlici umiranja s covidom i od covida, Marušić kaže da je to nebitno u borbi s epidemijom.

"Neki pametnjakovići tvrde da se ne može znati je li bolesnik umro od covida ili s covidom, dakle od druge bolesti u vrijeme dok je imao covid. To pitanje nije bitno za borbu protiv ove bolesti. Prvo, u osobe koja ima neku tešku bolest, covid-19 može biti 'jezičac na vagi' koji će ga odvesti u smrt. Upravo zato se ozbiljno bolesni moraju prvi cijepiti!

Dalje na to pitanje odgovara epidemiološki pojam 'višak smrtnosti' što je aritmetička razlika između broja umrlih, u godini dana, prije pojave i u vrijeme pojave covida. Ta razlika postoji u svim zemljama koje je pandemija dohvatila – više je umrlih u vrijeme pandemije", odgovorio je.

I cijepljeni mogu oboljeti

Marušić kaže da i cijepljeni mogu dobiti covid i prenijeti virus. Nikakvo cijepljenje ne može spriječiti da netko zaražen čovjeku ne prenese virus. A cijepljena osoba može virus prenijeti drugima u otprilike tri dana dok ga njezin imunosni odgovor ne uništi, iako se i to zbiva rijetko i teško jer se u cijepljenih virus ne razmnoži u velike brojeve. No ipak se, i za tu razinu sigurnosti, i cijepljenima preporučuju maske, higijena i razmak. No učestalost obolijevanja cijepljenih, kao i prijenos virusa s njih na druge ljude, mnogo su manji nego u necijepljenih. Zato je taj 'argument' u svojoj biti nestručan i nepošten", smatra Marušić.

Objasnio je i razliku u imunitetu stečenom cijepljenjem i preboljenjem.

"U oba slučaja stanična imunost ostaje snažna i kad protutijela nestanu. Preboljeli imaju jaču i dugotrajniju imunost nego cijepljeni jer je njihov organizam došao u dodir s više dijelova virusa (epitopa) nego u slučaju cijepljenja. Epitopi su najmanji dio bjelančevine koje imunosustav može prepoznati i na njih reagirati, pa on pri zarazi reagira na epitope cijelog virusa, a pri cijepljenju samo na one koji su na virusnoj 'bjelančevini S', 'trnu' (šiljku) kojim se virus veže na čovjekove stanice; u cjepivu (RNA) prenosi se u osobu koju se cijepi samo informacija o epitopima na bjelančevini S. Slikovito rečeno, u slučaju otpornosti zbog zaraze imunosni sustav 'puca iz više topova' nego nakon cijepljenja", kaže Marušić.

Cijepljenje mladih

Kada je u pitanju cijepljenje mladih, Marušić je rekao da oni ne umiru od covida i na prvi pogled može se činiti da ih ne bi trebalo cijepiti. No, ističe, mladi se virusom zaraze lako kao i stariji i onda virus prenose starijima za koje je on smrtonosan.

"Mlađi ljudi su dodatno opasni zato što su skloni različitim oblicima intenzivnih druženja gdje se zaraze, a onda nedovoljno ozbiljno misle hoće li virus prenijeti svojim roditeljima, bakama i djedovima i drugima koji su mu podložniji. Proistječe da njih treba cijepiti ponajprije zato što se stariji nisu cijepili!

Smatra da su mladi, možda i protiv svoje volje prisiljeni cijepiti se jer se njihovi stariji ukućani nisu cijepili. "Uvijek se plaća cijena lakomislenosti i neodgovornosti, a često je plaćaju i oni koji nisu krivi. Zato postoji pojam društvene odgovornosti: misliti i na druge. Ustrajanje na društvenoj odgovornosti nije 'ograničavanje ljudskih sloboda' nego jedini način suživota u zajednici."

Covid potvrde su radi necijepljenih

Marušić je uvjeren da covid potvrde postoje zbog necijepljenih, a ne zbog cijepljenih.

"One čuvaju upravo necijepljene – one koji se bune protiv njih. Čuvaju ih od kontakta sa zaraženima, za što bi trebali biti zahvalni. Nakon toga, čuvaju i sve ostale od zaraze koju im upravo ti necijepljeni mogu prenijeti – jer se lakše zaraze. Proistječe da covid potvrde u prosjeku – povećavaju slobodu življenja i rada.

Da su necijepljeni disciplinirani i da sami sebe čuvaju covid potvrde ne bi bile potrebne. Treba uočiti da su potvrde nužne za opstanak gospodarstva, jer omogućuju da cijepljeni rade i privređuju! Samo ljudi koji ne žive od svojega rada, ili čiji je rad takav da ne pridonosi boljitku hrvatskoga društva, mogu biti protiv tih potvrda", smatra Marušić.

'Stožer radi izvrsno'

On je mišljenja da treba strogo slušati što govori Stožer. "Jer - znam to kao liječnik i kao znanstvenik: Stožer radi izvrsno."

"Ako hrvatski Stožer govori isto što i stožeri svih drugih razvijenih država, onda te kritike idu na račun svih znanstvenika svijeta, a to je ipak obična glupost garnirana precjenjivanjem vlastite pameti. Stožer kritiziraju oni koji se boje istine koja traži njihovu odgovornost, i poluobrazovani i nemoralni politikanti koji su zavidni onima koji su ih pobijedili na izborima", kaže.

Komentirao je stav Katoličke crkve u Hrvatskoj, s obzirom na razliku između izjava većine biskupa i recimo nadbiskupa Uzinića te pape Franje.

"Kao katolik u katoličkoj zemlji Hrvatskoj, predlažem, zapravo ponizno tražim, da Nadbiskup zagrebački kardinal Josip Bozanić i svi njegovi biskupi javno, na misi na televiziji, kleknu pred narod i u ime Gospodinovo ga zamole da se cijepi! Naša Crkva je dobra i ugledna u narodu i sigurno će to napraviti, možda čak kad je na to podsjeti vjernik poput mene", rekao je Marušić.

Treća doza za starije

"Protutijela nisu ključna obrana od virusa, nego su to bijele krvne stanice koje se zovu ubilački limfociti T (ima još njihovih podvrsta). Te stanice brane organizam od virusa tako što ubijaju zaražene stanice vlastita tijela. Zapravo to ubijanje donosi najteže simptome bolesti (primjerice, intersticijsku upalu pluća).

No upravo te stanice dugo, najdulje, pamte dodir s virusom, što znači da se u njima održava najveći dio otpornosti koja se razvije zarazom ili cijepljenjem. Ta otpornost je trajna, toliko da ostaje jako dugo i nakon što nestanu protutijela. Ukratko, otpornost na virus traje godinama nakon cijepljenja, pa držim da treću dozu treba davati samo starijima, bez obzira na to imaju li protutijela ili nemaju", mišljenja je Marušić.