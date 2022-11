Cijepljenjem protiv koronavirusa od 44. tjedna pandemije (kad je cijepljenje počelo) pa do 140. tjedna u Hrvatskoj su spriječene 10.962 dodatne smrti, procjena je iznesena na skupu online izvještaja Koronika, piše u srijedu Jutarnji list.

Kako se navodi, u razdoblju od 44. do 140. tjedna pandemije u Hrvatskoj je od covida-19 preminulo gotovo 14.000 osoba, od čega je 3621 osoba bila cijepljena, a 10.241 necijepljena.

"Te 10.962 spriječene smrti, na 3621 smrt cijepljenih oboljelih osoba u tom razdoblju, daju neto učinkovitost cijepljenja u sprječavanju smrti od covida-19 od 'samo' 75,2 posto", navodi autor modela na Koronici, informatičar koji od proljeća 2021. godine objavljuje izvještaje o koronavirusu, ali želi ostati anoniman.

Cijepljenje kao prevencija teških oblika covida

"Vidio sam tu analizu. Ne mogu reći u kojoj mjeri je ona točna, no sa sigurnošću mogu ustvrditi da je najznačajniji uspjeh kampanje cijepljenja značajno sniženje stope smrtnosti od covida. Naime, vidjeli smo da imunost nakon cijepljenja štiti od mogućnosti zaraze relativno kratko, svega nekoliko mjeseci, no da ta imunost štiti od teških oblika covida, a to znači hospitalizacije, prijema na jedinice intenzivnog liječenja i smrti, značajno dulje. Možda cijepljenjem ne možemo zaustaviti epidemiju, ali možemo spriječiti njezine teške posljedice", rekao je imunolog Zlatko Trobonjača, profesor na Sveučilištu u Rijeci.

"Kako su od ove bolesti stradavali uglavnom naši stariji i kronično bolesni sugrađani, ostaje nam da žalimo što u toj populaciji nismo imali značajno veći postotak cijepljenih odmah u početku kampanje cijepljenja čime se moglo spasiti mnoge živote. Ovako, na žalost, sumirajući podatke o smrtnosti od covida, kao i viškove smrtnosti u doba epidemijskih valova, možemo konstatirati da spadamo među najlošije zemlje svijeta", naglasio je Trobonjača.

Prema podacima baze Worldometer, u svijetu je u gotovo tri godine pandemije od koronavirusa preminulo 6,628 milijuna ljudi dok je u Hrvatskoj umrlo 17.268 osoba. Nadalje, prema Worldometru, u Hrvatskoj je 57 posto ukupnog stanovništva primilo jednu, 55 posto dvije doze, a svega 15 posto booster dozu cjepiva, piše novinarka Jutarnjeg lista Tanja Rudež.