Gradić u Bosni i Hercegovini, Neum, kroz koji se mora proći na putu od sjevera k jugu Hrvatske proglasio se korona free zonom.

Zbog niskog broja zaraženih lokalne vlasti su uvjerene da su Neum i njegovih 5000 građana postigli kolektivni imunitet, poznatiji kao imunitet krda.

U Domu zdravlja u Neumu za RTL Direkt su kazali kako je cijepljeno oko 600-tinjak stanovnika, a isto toliko preboljelo je koronu.

Suživot s covidom

No, za pravi imunitet krda potrebno je 70 do 90 posto imunih, a oni su tek na oko 25 posto, i to ako se broje i cijepljeni i preboljeli. Iako, da su ovdje su ljudi stekli prirodni imunitet tvrdi i ravnatelj Doma zdravlja i načelnik općine.

"Pa da budemo iskreni nekako smo se i suživili s tim COVID-om", kaže načelnik općine Neum Dragan Jurković.

"Moje mišljenje je da veliki broj stanovnika, više nego što je cijepljeno je steklo prirodni imunitet. O tome se vrlo malo govori. Ja mislim da je u jednome mjestu, evo s ovoliko, da je bar još toliko steklo imunitet, a da i ne zna da nije imalo simptome", kaže ravnatelj Doma zdravlja Neum Pero Pavlović.

Liječenje ljekovitim biljem

Glavni općinski liječnik se nije još cijepio i neće jer je uvjeren da mu je dovoljno da se inhalira s morskom ili slanom vodom u kombinaciji s ljekovitim biljem poput vrijeska, kadulje ili pelina koji rastu u hercegovačkim poljima.

"Sol uništava bakterije virusa. To je već otprije poznato normalno da se to odnosi i na ovaj virus. Druga stvar virus se zadržava jedno vrijeme kad mi udišemo kroz nos na sluznici i zato pare. Imaju visoku temperaturu i udišemo više puta te pare i one isto ubijaju virus", kaže Pavlović.

"Mi smo malo mjesto dosta je ljudi preboljelo, dosta je ljudi cijepljeno i tako mislim da je to sve na nekom dobrom nivou", kaže Danijela Butigan iz Neuma.