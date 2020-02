IMOVINSKE KARTICE ‘ŠERIFA’ S MORA PUNE NELOGIČNOSTI: Jedan prodaje navodno jeftin brod po vrtoglavoj cijeni, a drugi ‘zaboravio’ prijaviti vilu: ‘Upisat ću, propustio sam’

Na novinarsko pitanje što je s vilom, Kostešić odgovara da ju je ‘jednostavno propustio upisati’

Krivo popunjene imovinske kartice još uvijek su vruća tema, a nakon ministara, na red za provjeru upisane imovine došle su malo “manje ribe”. Premda nisu ministri, oni i dalje obnašaju dužnosti načelnika i donačelnika i to godinama pa ih se na neki način može nazvati “lokalnim šerifima”. Prvi od njih je IDS-ov zamjenik načelnika općine Marčana, Marijan Kostešić. Kako piše 24sata, on već sedam godina u imovinskoj kartici nije upisao veliku vilu s bazenom, a osim toga, njegovo imovinsko izvješće puno je nelogičnosti i pogrešaka.

Podsjetimo, prije nego je degradiran u donačelnika, Kostešić je godinama bio načelnik Marčane. On vilu s bazenom iznajmljuje turistima, a ona se u njegovoj imovinskoj kartici pojavila 2011. godine. No, tada je Kostešić vilu procijenio na 292.000 kuna, što je smiješno mala cifra s obzirom na to da je riječ o kući s okućnicom od 320 kvadrata, doznaje 24sata. Kako stoji u zemljišnim knjigama, vilu je iste godine darovao supruzi. U njegovoj zadnjoj imovinskoj kartici iz 2017., vile s bazenom u vrijednosti više milijuna kuna više nema. Iako sada vila spada u imovinu Kostešićeve supruge, ona bi morala biti navedena u imovinskoj kartici. Na novinarsko pitanje što je s vilom, Kostešić odgovara da ju je “jednostavno propustio upisati”.

NAČELNIK OPĆINE KALNIK IMA 279 NEKRETNINA I VELIKU UŠTEĐEVINU: ‘Sve sam naslijedio i želim se toga riješiti poklanjanjem’

Gdje je nestala vila?

Neobičnosti u Kostešićevoj imovinskoj kartici nema kraja jer je primjerice 2011., pored vile, upisao još dvije kuće s okućnicom veličine 200 kvadrata u Kavranu, vrijedne 1,4 milijuna kuna i to sa zemljištem od 140.000 kvadrata te ih procijenio na 7,3 milijuna kuna. Gospodarski objekt od 200 kvadrata vrijedan je 365.000 kuna, no za dvije godine, dakle 2013. više nema jedne kuće s okućnicom. Godine 2017. ponovno se pojavljuju dvije kuće s okućnicom. Jedna je veličine 43 kvadrata, dok je druga velika 119 kvadrata. U imovinskoj kartici iz 2017. više nema gospodarskog objekta kao ni vile s bazenom.

Na oranicu i šumu podijeljeno je dosadašnjih 14 hektara zemlje čija je ukupna površina 105.000 kvadrata. Osim nestale vile i gospodarskog objekta, u novoj imovinskoj kartici više nema automobila i traktora. K tome, u kartici iz 2017. piše da Kostešić radi kao volonter za cifru od 11.000 kuna.

“Vila je prije bila evidentirana i ja sam 2013. svoju polovicu prepisao supruzi. Ona prva procjena od 292 tisuće kuna? To je bila pogreška, mislio sam da sam napisao u eurima. Sad je nadograđena, legalizirana, plaćene su sve obveze. Koliko ona sad vrijedi? Mogu procjenjivati koliko hoću, ali ovisi što tržište kaže. Negdje objektivno od 400 do 500 tisuća eura. Ovisi kako tko naiđe. Upisat ću je”, kazao je Kostešić za 24sata te dodao da je gospodarski objekt spojio u jedno s kućama u Kavranu.

Gdje su nestali zemljište i traktor?

Na novinarsko pitanje gdje mu je nestalo 35.000 kvadrata zemljišta, donačelnik Marčane odgovara da se kada se sve skupa utvrđivalo vidjelo da nije sve njihovo. Tvrdi da su to držali na nekom posjedu, ali da su im se javili neki drugi ljudi. Navodi da sada u gruntovnici provjeravaju puno vlasništvo te spominje da je to skupa više od 10 hektara. Nakon toga Kostešić objašnjava da nije volonter i da je to greškom upisao pa objašnjava da od 1. siječnja 2018. prima plaću od 9.500 kuna. “Upisat ću i to”, kaže on.

“Imam samo traktor, koji vrijedi 10-15 tisuća kuna. Upisat ću i njega”, odgovara Kostešić. Na pitanje koliko zarađuje od najma vila, kaže da točnu računicu ne zna, no misli da je riječ o pozamašnom iznosu. Inače, tjedan dana ljetovanja u njegovoj vili na Bookingu košta 9.177 kuna.

HDZ-ov načelnik Baške Vode (navodno) jeftini brod prodaje za veliku cifru

Josko Roščić načelnik je Baške Vode te slovi za jednog od najdugovječnijih HDZ-ovih načelnika. Kako piše 24sata, i njegova imovinska kartica je vrlo zanimljiva. “Staroplastika” naziv je broda iz 1985. koji je Roščić naveo u imovinsku kartici te to plovilo vrijedi 120.000 kuna. Na Njuškalu se zadnjih par tjedana u Baškoj Vodi prodaje brod za 45.000 eura, što je iznos veći od 330.000 kuna.

U oglasu stoji da je brod 1988. godište dok je kontakt naveden u oglasu načelnikov sin Mate Roščić. Kada se pogleda u javni pretraživač plovila vidi se da je brod koji se prodaje zapravo vlasništvo načelnika. Ono što je definitivno nejasno jest da načelnik prodaje brod za 45.000 eura dok ga u imovinskoj kartici procjenjuje tek na 16.000 eura. Osim toga, nije jasno zašto u oglasu stoji da je brod iz 1988. godine kada se preko pretraživača plovila vidi da brod datira iz 1985.

Roščić novinarima 24sata nije htio telefonski odgovoriti na nejasnoće iz svoje imovinske kartice nego im je rekao da pošalju mail na koji do kraja pisanja članka nije odgovorio.