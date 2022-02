Ministru obrane Mariju Banožiću bruto plaća od studenog prošle godine do siječnja ove godine pala je gotovo 6 tisuća kuna s 33.487 kuna na 27.221 kunu, no bez obzira na to neto plaća mu je u istom razdoblju blago porasla s 20.567 na 20.571 kunu. Od edukacijske djelatnosti je na godišnjoj razini prijavio prihod od 22 tisuće kuna, dok je od nastavne djelatnosti dobio i 2.000 kuna. Bruto plaća supruge Maria Banožića u Vukovarsko-srijemskoj županiji od srpnja 2020. do siječnja ove godine porasla je s 8258 kuna na 11.594 kuna, dok joj je neto iznos porastao s 5900 na 8114 kuna.