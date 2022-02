Hrvatsku narodnu banku (HNB) potresla je afera nakon što je otkriveno da je u proteklih 20 godina četrdesetak zaposlenika HNB-a, uključujući aktualnog guvernera Borisa Vujčića i njegovu zamjenicu Sandru Švaljek, trgovalo vrijednosnim papirima banaka čije poslovanje nadzire upravo HNB.

Upravo je guverner Vujčić ovih dana ažurirao imovinsku karticu kod Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, otkriva novinar Indexa Ilko Čimić.

U imovinskoj kratici je vidljivo da je u posljednjih godinu dana guverner došao u posjed stana u Zagrebu od 92 kvadrata procijenjenog na dva milijuna kuna, garaže, kuće u Sabunikama kod Zadra procijenjene na 1.5 milijuna kuna i livade u Kutini od gotovo 16 tisuća kvadrata.

Sve je to dobio darovnim ugovorom od svoje majke.

Dobar štediša

Vujčić je prvi put prijavio i štednju pa je tako u godinu dana uštedio 110.180,54 eura i 468.506,63 kune. To je ukupno oko 1.3 milijuna kuna. Zanimljivo je da je Vujčić prijavio i primitak od 511.020 kuna, a riječ je o nagradi Izvršnog odbora Mađarske narodne banke (MNB) koja je Vujčića dodijeljena za "iznimno pojedinačno djelovanje i životno postignuće pojedinaca na međunarodnoj sceni koje utječe na rad središnjih banka i međunarodnog financijskog sustava općenito".

Guvernerova trenutna plaća iznosi 48.502 kune, što je povećanje za čak 13 tisuća kuna u odnosu na kolovoz 2018. godine. Štoviše, to je dvostruko viša plaća od one koju prima Andrej Plenković. Premijer je, naime, nedavno prijavio kako njegova plaća iznosi 23.157,53 kune.

Guverner Vujčić oduvijek je imao jednu od najvećih plaća među dužnosnicima, no s druge je strane imao i jednu od najsiromašnijih imovinskih kartica. Vujčić je svoju imovinu prvi put prijavio 2011. godine, i to kao zamjenik guvernera HNB-a, a do sada u ni jednoj imovinskoj kartici nije prijavio ni kunu ni euro štednje, kao ni stanove ni kuće. Od 2011. do danas prijavljivao je zemljište u Istri te lokal od 12 kvadrata u Importanne galeriji u Zagrebu, kojeg se u međuvremenu riješio.

Dar od majke

Tek ove godine, točnije 31. siječnja, značajno je nadopunio svoju imovinsku karticu. Stan vrijedan dva milijuna kuna zapravo je dobio od majke, a u imovinskoj kartici stoji da je stan "Darovni ugovor uz doživotno uživanje mame". Ista stvar je s garažom te kućom u Sabunikama, a darovana mu je i livada u Kutini procijenjena na 120 tisuća kuna.

Stan vrijedan dva milijuna kuna nalazi se u ulici Radićevo šetalište u blizini Mirogoja, a Vujčićev prvi susjed je Ratko Bajakić iz Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga, uz čije ime se veže niz afera aktualne gradske vlasti.

Vujčićev susjed zanimljiv je i kao osnivač zrakoplovne kompanija ETF Airways, a koju su uz njega osnovali predsjednik Hrvatske udruge banaka, kontroverzni Zdenko Adrović, i poznati ekonomist Velimir Šonje.

Nagrada iz Mađarske

Od edukacija Vujčić je za 2021. godinu prijavio oko 50 tisuća kuna, a tu je još godišnji iznos od 131.503 kune. Riječ je primicima koje kao guverner ima temeljem ugovora s HNB-om (korištenje službenog automobila i parkirnog mjesta), uplaćene premije osiguranja života te premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja…

Podsjetimo kako članovi Savjeta HNB-a i guverner imaju pravo na korištenje službenih auta, pri čemu se to smatra primitkom u naravi. Sve troškove, uključujući i gorivo, podmiruje HNB.

Početkom prošle godine mediji su objavili kako je Izvršni odbor Mađarske narodne banke (MNB) izabrao Borisa Vujčića, guvernera HNB-a, za dobitnika Nagrade Lamfalussy za 2021., međunarodnoga priznanja nazvanog po barunu Alexandreu Lamfalussyju, "ocu eura".

Nagradu je mađarska središnja banka ustanovila 2014. godine kao priznanje za izvanredne profesionalne uspjehe i životna postignuća pojedinaca koji na međunarodnoj razini utječu na rad središnjih banaka i na funkcioniranje međunarodnoga financijskog sustava u cjelini.

Sada smo doznali kako je nagrada zapravo bila i novčana te da je na guvernerov osobni račun uplaćeno 511.020 kuna.