IMOĆANI ZAPALILI SVIJEĆE MAŠKARAMA KOJE SU SPALILE LUTKU GAY-PARA I DJETETA: ‘To nije bio izraz našeg primitivizma ni zaostalosti’

Imoćani gotovo u glas ponavljaju kako su maškarama poručili ono što ljudi zaista misle i kako drugi imaju pravo iznositi svoje stavove, a njih se zbog toga negativno percipira u javnosti

Dva dana nakon što je na središnjem imotskom trgu tijekom karnevala spaljena lutka homoseksualnog para s udomljenim djetetom, na kojem je bila nalijepljena slika Nenada Stazića i nacrtana petokraka, na istom mjestu su osvanuli crveni lampaši i vijenac crvenih gerbera.

“Svijeće su tu jer su naše mačkare mrtve. Nema slobode. Slobodu ima Frljić koji može spaliti hrvatsku zastavu i to se zove performans, a kada mi spalimo bezlično dvoglavo čudovište s lutkom jer smo protiv toga da muški parovi posvajaju djecu, mi smo nazadni, mrzitelji, homofobni. Nitko nije spalio dijete, spalili smo lutku”, objasnila je jedna Imoćanka značenje svijeća i cvijeća koje su mnogi protumačili kao izrugivanje.

Organizator karnevala Milivoj Djuka iz udruge Bakove svečanosti dobio je već tri kaznene prijave, ali nije htio ništa komentirati, baš kao niti lokalni župnik, a Večernji piše kako nitko iz Imotskog ne želi imenom i prezimenom stati iza jednoglasne obrane zbivanja s karnevala.

“Mačkare su jedino doba u godini kada možeš bez straha i ljutnje s druge strane reći što misliš. To je smisao karnevala: zabava, šala i smijeh. Ranije si strepio što će ti se pročitati u testamentu, a sada se pišu kaznene prijave”, ogorčeni su Imoćani.

Tradicionalno spaljivanje točke prijepora u društvu

U Imotskom karnevalska tradicija traje 150 godina, a njihov gradonačelnik kaže kako ga kaznene prijave protiv organizatora podsjećaju na vremena kada su se kažnjavali verbalni delikti, a kazni maškarama, ističe, nije bilo ni u komunizmu.

“Tradicija je alegorijski spaliti nešto što je točka prijepora u društvu. Razumijem da se netko osjetio povrijeđenim, ali uvjeren sam da to nije bila namjera organizatora. Govor mržnje je ono što je Stazić izgovorio o Imoćanima. Nije spaljeno dijete, već lutka, a on kao političar treba biti spreman na kritike. To nije izraz našeg primitivizma ni zaostalosti, mržnje ili bilo čega što nam žele imputirati. Ovo je tradicionalan kraj koji njeguje svoje vrijednosti, ali uvažavamo različitosti. Ovo je medijski linč”, zavapio je gradonačelnik Ivan Budalić.

Jedan Imoćanin smatra da je problem s maškarama nastao u tome što su one poslale poruku o onome što narod zapravo misli te dodao kako manjina u Hrvatskoj svojim stavovima terorizira većinu. Drugi smatra da maškare postoje zato da ljudi olakšaju dušu. No, lokalni novinar Mijo Zidar kaže da usprkos svemu, u Imotskom nikad nije bilo homofobnih napada.

“Mačkare nikada nikome nisu prijetile, mačkare se oduvijek smiju sebi i drugima. Nekima mogu biti duhovite, nekima ne moraju, ali dizati ovoliku medijsku strku posve je nepotrebno. Nikada se, ne daj Bože, zbog mačkara nikome nije nešto loše dogodilo. Jedan dan se luduje, svatko govori što hoće, a sutra se sve vraća u normalu. Mi smo na lošem glasu, a ako gledate crne kronike, u Imotskom nikad nije bilo fizičkih napada zbog nacionalnosti ili seksualne orijentacije. To se događa u većim gradovima”, rekao je Zidar.

Ljubavnog gurua brinu druge stvari

Ljubavni guru Imotske krajine, Nedjeljko Babić Gangster, inače meštar ovogodišnjeg splitskog karnevala, također je dao svoje mišljenje o spaljivanju lutki gay-para.

“Nije dobro što se digla ovolika hajka, nitko nije napravio ništa s lošom namjerom. Mačkare ne treba ovako strogo gledati, meni je žao ove djece koja su organizirala povorku i sada ih svi razapinju. Moja misija je demografska obnova, spojio sam na stotine parova, a homoseksualci me ne zanimaju. U mene je muško muško, a žensko žensko”, rekao je gangster i zaključio kako ga ne brine homoseksualnost već to što se ljudi sve češće odlučuju za samački život.

