Premijer Andrej Plenković komentirao je danas fotografiju ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka na kojoj sjedi na kutiji od cjepiva protiv covida-19 što je u subotu izazvalo lavinu kritika, a najdalje su u kritikama otišli Dalija Orešković i Ivan Đikić koji smatraju da bi zbog toga Capak trebao dati ostavku.

Plenković: On ima moju podršku i podršku Vlade i nastavit će raditi svoj posao

“Gledajte. Imate u životu ono što je bitno i ono što je trivijalno. Ja znam da je bila subota, da je bio neradni dan. Imate puno ljudi koji nemaju što drugo činit, pa ako to njima predstavlja zadovoljstvo bavit se nebitnim to je okej… Gospodin Capak i njegov tim zadnjih godinu dana odradili su ogroman posao. Cjepivo je došlo, sretni smo i zadovoljni. On ima moju podršku i podršku Vlade i nastavit će raditi svoj posao”, rekao je Plenković, odgovarajući na pitanja novinara nakon što je u Klinici za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević počelo cijepljenje zdravstvenih djelatnika protiv koronavirusa, javlja RTL.

Podsjetimo, Capak je sa suradnicima dočekao cjepivo koje je u subotu ujutro stiglo u HZJZ, a među ostalim, sam Zavod je objavio fotografije na kojima ravnatelj sjedi na kutiji za cjepivo. Capak je ustvrdio da je kutija bila prazna, a svima koji su poruku shvatili drugačije osim oduševljenja i sreće što je cjepivo stiglo se – ispričao. Zanimljivo, nakon lavine kritika, sporna fotografija je uklonjena sa stranica HZJZ-a.

Capak se već dva puta ispričao, ali i uzvratio

No, osim isprike, koji je i danas uoči početka cijepljenja ponovio, Capak je onima koji su ga prozvali zbog fotografije jučer jasno poručio: ‘Žao mi je što je u medijima ova fotografija postala važnija od vijesti da je cjepivo stiglo u Hrvatsku, kao i od pregršt drugih fotografija koje svjedoče o tom, možemo slobodno reći, povijesnom trenutku. Isto tako, vidim da je to bila prilika da se u javnom prostoru oglase osobe koje nemaju što reći o svojem djelovanju, ali imaju o svemu drugome i svima ostalima’.

